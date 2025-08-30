Estuvo en la última goleada de Colo Colo en un Superclásico, “es hermoso” y pocos se acuerdan de él

Duelo de miedo este domingo. Colo Colo y Universidad de Chile revivirán una nueva versión del Superclásico, en medio de un momento complejo para ambas escuadras. Mientras que Cacique vive un Centenario de horror, la U viene de vivir escenas de terror en Avellaneda, por la Copa Sudamericana.

Es difícil determinar quién es el favorito para llevarse el Superclásico. Por un lado, el Romántico Viajero parece vivir un mejor momento, pero, por otro, el cuadro popular juega en su hogar.

Sin embargo, en otros tiempos, jugar en el Estadio Monumental era sinónimo de favoritismo absoluto para Colo Colo. Como en la última gran goleada del Cacique ante la U, el 6 de marzo de 2022, cuando el Popular venció por 4-1 al elenco dirigido por Santiago Escobar.

Estuvo aquella gloriosa tarde para el albo y pocos se acuerdan

Hubo un jugador al que le tocó entrar aquella tarde de 2022 y que, si bien no aportó con asistencias, ni goles, puede decir que estuvo presente en la última, hasta ahora, goleada de Colo Colo sobre la Universidad de Chile.

Se trata de Christian Santos, jugador venezolano que entró en el minuto 82, cuando el partido ya estaba decidido. Su nombre no dice mucho, no obstante, llegó desde Europa al Cacique y generó furor. Venía de la Segunda División de Alemania y su fichaje había sido de última hora en el mercado de invierno de 2021.

Hombre hermoso

No solamente su gusto por la moda y el cuidado de su imagen fueron características que llamaron la atención a la llegada de Christian Santos. Además, su apodo era “Beckham venezolano”, por su parecido con el ex jugador británico.

Pese a ser reconocido por su belleza, su rendimiento en cancha fue desastroso. Tan sólo un gol hizo en todo su paso por el Cacique y, en el mercado de mitad de 2022, terminó partiendo a la Juve Stabia de la Serie C italiana.

Christian Santos jugó por Colo Colo entre 2021 y 2022 | Photosport

A su llegada, nuevamente llamó la atención por su aspecto físico. Leonardo Colucci, el técnico del equipo italiano, bromeó a su llegada. “Es hermoso, una mezcla entre David Beckham y Brad Pitt. Tendremos que dar algunos paseos juntos por la costa de Amalfi“, señaló un coqueto DT.

Actualmente, Christian Santos se volvió a radicar en Venezuela, donde defiende los colores del Dpeortivo Anzoátegui. Eso, tras dar bote por distintos equipos españoles de categorías bajas.