Por fin. Colo Colo tiene un nuevo DT, tras la salida polémica de Jorge Almirón. Fernando Ortiz asumirá el cargo de técnico y debutará ante Universidad de Chile, por la Supercopa.

Vaya desafío para el ex técnico de América, Monterrey y Santos Laguna en México, que tendrá que levantar a un equipo que está fuera de puestos de copas internacionales y que ha vivido un año convulso.

Sin embargo, las esperanzas son lo último que se pierde. Y para tener una opinión no mediada por el cruce de fanatismo, fuimos a preguntarle a la Inteligencia Artificial sobre el futuro del técnico albo.

La IA responde: ¿Cómo le irá a Fernando Ortiz?

Elegimos la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, para que nos dijera cómo cree que le irá a Colo Colo con Fernando Ortiz al mando. La pregunta fue la siguiente: “Colo Colo viene de asegurar la llegada de Fernando Ortiz como nuevo técnico para el final del torneo. ¿Cómo crees que le irá en el Cacique? ¿En qué lugar va a quedar Colo Colo de la Liga de Primera 2025?”.

Ante esta pregunta, la IA fue clarísima. “En el corto plazo, Ortiz deberá transformar la irregularidad en consistencia. Si logra que el equipo asimile rápido la presión y mejore la contundencia, podría consolidarse entre los seis primeros”, señaló Copilot.

“El calendario apretado y la adaptación a su metodología representan riesgos: un traspié temprano podría golpear la confianza del plantel. Sin embargo, la jerarquía de la plantilla alba juega a su favor”, añadió la IA, que finalmente dio su veredicto sobre el lugar que ocupará Colo Colo en el torneo nacional.

“Asumiendo una curva de aprendizaje moderada, estimo que Colo Colo cerrará la campaña en la mitad alta de la tabla, luchando por un cupo a torneos internacionales. Una terminación entre el tercer y quinto puesto se ajusta a su capacidad y al impulso que Ortiz puede dar“, cerró.

Esto quiere decir que, según la IA, Colo Colo podría superar el escollo de los seis puntos de diferencia que mantiene con Universidad Católica en la tabla de posiciones. Actualmente, la UC es el equipo que se encuentra en el sexto lugar.

