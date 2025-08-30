Finalmente, Colo Colo tiene un nuevo técnico. No se trata de Gustavo Quinteros, uno de los favoritos de la galería alba. El que llega es Fernando Ortiz, argentino con largo recorrido como DT en el fútbol paraguayo y mexicano.

Este sábado 30 de agosto, el directorio de Blanco y Negro se reunió para poner el punto final a la inconclusa búsqueda de técnico. El técnico trasandino fue el elegido.

De esta manera, Fernando Ortiz tendrá su debut el 14 de septiembre, cuando Colo Colo enfrente a Universidad de Chile, en el Superclásico que se jugará para definir al campeón de la Supercopa.

Monto pagado por Colo Colo: el pago a Fernando Ortiz

Blanco y Negro acordó la llegada del argentino y se fijó el monto a pagar. Se dispensarán 960 mil dólares por los servicios del nuevo DT. Algo muy distante de lo que recibió Jorge Almirón.

Al ex técnico de Colo Colo le ofrecieron alrededor de 2 millones de dólares, por lo que la cantidad ofrecida es más del doble de lo que le ofrecen en la actualidad a Fernando Ortiz.

La designación del nuevo DT de Colo Colo fue unánime. Todos los directores de Blanco y Negro votaron a favor de la llegada de Fernando Ortiz, quien firmará un contrato hasta diciembre de 2026.

Fernando Ortiz se estrenará en la Supercopa | Getty Images

¿Cuándo juega Colo Colo?

Si bien aún estarán los técnicos interinos en la banca alba, Colo Colo enfrentará a la Universidad de Chile, este domingo 31 de agosto, a las 15.00 horas. La nueva edición del Superclásico se jugará en el Estadio Monumental.