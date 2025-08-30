Se podría decir que la Liga de Primera 2025 empieza a perder emoción. No por el mal juego, ni por los constantes arbitrajes erróneos. Si no, más bien, por el buen rendimiento de Coquimbo Unido.

El cuadro pirata ha conseguido una importante ventaja en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo nacional. Más cuando se sabe que Universidad de Chile, uno de sus más cercanos perseguidores, tiene un duro encuentro ante Colo Colo, este domingo.

Este sábado, mientras, Coquimbo Unido consiguió avanzar un peldaño más en vías de su primer trofeo del torneo nacional. Con catorce puntos de distancia de Palestino, los Piratas empiezan a saborear el champagne.

ver también Votación unánime: Fernando Ortiz es el nuevo entrenador de Colo Colo

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Fue un triunfo por la mínima. Coquimbo Unido venció a Huachipato en el CAP de Talcahuano, gracias a un gol de Cecilio Waterman, cuando apenas iban dos minutos de juego.

Esto, permite que el elenco dirigido por Esteban González le saque catorce unidades de ventaja a Palestino, elenco que tiene un partido menos, y quince a Universidad de Chile, con dos duelos menos.

Cabe destacar que Palestino recupera su duelo ante Cobresal el 7 de septiembre, mientras que la Universidad de Chile jugará este domingo ante Colo Colo, en una nueva edición del Superclásico. Mientras que el duelo de los azules ante Everton, suspendido tras la tragedia de Avellaneda, aún no tiene fecha de reprogramación.

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Huachipato perdió la oportunidad de meterse en zona de copas internacionales, ubicándose a un solo punto de Cobresal, en el séptimo lugar.

Esteban González, uno de los responsables del buen momento pirata | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad

Publicidad