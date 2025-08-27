Universidad Católica estrenó su estadio. Lo que la gente de la UC estaba esperando, un recinto remodelado, con nuevo nombre y realmente moderno: el Claro Arena es un lujo para el fútbol chileno.

Además de inaugurar el recinto, la UC venció a la Unión Española, con goles de Fernando Zampedri (el primero del Claro Arena) y de Eduard Bello, sobre el final del partido.

Pese al triunfo, hay cosas que parecen malas noticias para el cuadro cruzado. No solamente Clemente Montes salió con claras molestias físicas, sino que el propio Fernando Zampedri mostró dolencias, en lo que a todas luces era un desgarro.

Lesión del goleador: ¿Qué pasa con Fernando Zampedri?

El único gran sabor amargo de la victoria ante la Unión Española, inauguración del Claro Arena mediante, fue la lesión de Fernando Zampedri. Se esperaba que se supiera su real magnitud, la que fue aclarada por Jorge Cubillos en TNT Sports Chile.

“La lesión no es tan grave como se pensaba. Se hizo los exámenes y tal como él mismo reconoció, era un desgarro. ¿Va a jugar este fin de semana? No, muy difícil. Pero, sí podría estar para el partido con Limache, que es el que viene después“, aseguró el periodista.

Clemente Montes también salió lesionado en el duelo ante la Unión Española | Photosport

“Digo que ‘podría’ estar, porque no hay que ser absoluto con los plazos de recuperación, sobre todo con un desgarro en el isquiotibial. Pero hay tiempo para que Zampedri esté ante Limache“, agregó.

¿Cuándo podría estar de Fernando Zampedri?

La Universidad Católica juega ante Deportes Limache el domingo 14 de septiembre. Esa es la fecha propuesta para su retorno a las canchas. No podrá estar para el duelo de este fin de semana, ante Cobresal, en el Claro Arena.

