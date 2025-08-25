Con la boca abierta dejó a los hinchas de Universidad Católica y del fútbol chileno la inauguración del Claro Arena, un recinto de nivel europeo y que fue testigo del triunfo por 2-0 ante Unión Española que trajo una insólita polémica con el árbitro Rodrigo Carvajal.

Si bien el juez central fue el centro de la discusión por revertir mediante VAR un penal a favor de los hispanos, inmediatamente después del histórico gol de Fernando Zampedri, fue tras el lance que detalló un par de incidentes que pueden traerle problemas a los cruzados.

Católica sufre por informe arbitral contra Claro Arena

Son dos los aspectos que el silbante detalla en su escrito. El primero de ellos tiene relación con el ítem “Tiempo del Partido“, donde Carvajal detalla que el encuentro no comenzó a la hora oficial, es decir a las 20:00 horas.

Para explicar el atraso, el árbitro indica en su informe que “el inicio del partido se retrasa en tres minutos“, y apunta como causa que “se debe a que ingresa un coro a entonar el himno del club local (Universidad Católica). Pero no fue el único incidente.

Pues en la sección “Incidencias“, específicamente en el punto “Otras Observaciones”, Rodrigo Carvajal acusa que “una vez finalizado el encuentro ingresan niños al campo de juego, situación que no estaba autorizada”. Por este último aspecto, la UC podría recibir una multa por parte de la ANFP.

Cabe consignar que estos menores que entraron sin permiso a la cancha, de acuerdo al informe arbitral, son nada menos que los hijos de Gary Medel, quienes le acompañaron en la entrevista que dio a TNT Sports y en el camarín para la foto que el club subió en sus redes sociales.

¿Cuándo es el próximo juego de Los Cruzados?

La espera para un nuevo encuentro oficial de Universidad Católica en el Claro Arena será breve, pues este sábado 30 de agosto recibirán por la fecha 22 en Liga de Primera a Cobresal, en duelo a disputarse desde las 17:30 horas.