Universidad Católica celebró a lo grande la inauguración de su remozada casa, el Claro Arena. Los cruzados ya lo habían estrenado en un partido de la Liga Femenina, pero ante los hispanos armaron una fiesta.

Con más de 20 mil asistentes, todos abonados de la institución, la noche se coronó con un triunfo por la Liga de Primera dejando complicados a los dirigidos de Miguel Ramírez.

Sin embargo, hubo un hecho que pasó por alto para muchos. Pero que causó carcajadas en los asistentes y de quienes pudieron grabar el momento.

La figura internacional que inauguró el Claro Arena y vivió un chascarro con los hinchas

La fiesta para inaugurar oficialmente el Claro Arena la encabezó una de las figuras internacionales que es reconocido hincha de Universidad Católica. Ya había anunciado con letras de liquidación su presencia.

Se trata de Adrián, quien acompañado de su hija Déborah Chauque, quien se presentó en el entretiempo del duelo inaugural de los cruzados en su nuevo estadio.

Hasta ahí, todo bien. En una breve presentación hizo un repaso por algunos de sus éxitos como parte de los Dados Negros, junto a su retoña, hasta que vino el final de la misma.

Adrián cantó en el primer partido de Universidad Católica en el Claro Arena. Foto: TNT Sports.

Vestidos con la camiseta especial que lanzó la UC por la inauguración, tras la presentación se acercaron para lanzarla a los hinchas. Sin embargo, para Adrián no fue una tarea fácil y su lanzamiento desató risas y aplausos.

El registro comenzó a dar vueltas en la red social X y luego en Instagram, donde se pudo ver que la camiseta que usó el cantante tropical terminó entre los fotógrafos y guardias, terminando en poder de un periodista de Meganoticias.

Sin embargo, el colega hizo un acto de justicia: se la devolvió al cantante, quien con mayor fuerza la lanzó para que, ahora si, pudiera quedar en manos de un afortunado hincha de Universidad Católica.