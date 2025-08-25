Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Chileno

“Un fator extra”: culpan al pasto sintético del Claro Arena por la lesión de Fernando Zampedri

Fernando Zampedri sufrió una lesión muscular ante Unión Española la que puede deberse al césped sintético del nuevo estadio.

Por Felipe Escobillana

Zampedri salió lesionado en el partido entre la UC y Unión Española
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTZampedri salió lesionado en el partido entre la UC y Unión Española

“Seguramente es un desgarro, primera vez que siento esto”. Las palabras son de un alegre Fernando Zampedri minutos después de que terminara en el Claro Arena el partido entre Universidad Católica y Unión Española.

Estaba feliz por haber convertido el primer gol en ese recinto, aunque la lesión muscular en su isquiotibial derecho que sufrió recién comenzado el encuentro opacaba su noche histórica, a pesar de que resistió en cancha hasta el segundo tiempo.

Lo cierto es que, lamentablemente, este tipo de lesiones puede ser más frecuente de lo que imagina el delantero de 37 años. No solamente por su edad, sino también porque el pasto sintético del moderno reducto le juega en contra.

El riesgo del pasto sintético en los jugadores

Ese tipo de superficie aumenta las posibilidades de que los jugadores se lesionen, según indican los especialistas médicos, lo cual será un factor que en la UC tendrán que trabajar.

Zampedri anotó el primer gol con una lesión en su isquiotibial

Zampedri anotó el primer gol con una lesión en su isquiotibial

El médico de la selección chilena Jorge Cheyre señaló en El Mercurio que “esta superficie puede ser un factor extra en este tipo de lesiones, cuyo impacto debe ser minimizado con trabajo preventivo específico”.

Publicidad

También agregó que “estas canchas tienen una superficie más dura, donde el calzado tiene un mayor agarre y existen mayores fuerzas de tracción sobre los grupos musculares”.

Para la historia: Fernando Zampedri anota el primer gol del Claro Arena

ver también

Para la historia: Fernando Zampedri anota el primer gol del Claro Arena

Un hecho que claramente no es una buena noticia para el goleador histórico de Universidad Católica, que por lo pronto no podrá jugar este sábado ante Cobresal en el estadio de San Carlos de Apoquindo por su lesión muscular.

Los estudios de este tema, sobre todo en Estados Unidos donde está lleno de canchas sintéticas, han sido variados y todos coinciden en que tanto las articulaciones como los músculos sufren más estrés por el agarre distinto que hay en el césped natural.

Publicidad
Lee también
En Independiente siguen culpando a la barra de la U con indignante frase
U de Chile

En Independiente siguen culpando a la barra de la U con indignante frase

Paulucci asume que corre riesgo: "Tocamos fondo, si yo fuera el hincha..."
Chile

Paulucci asume que corre riesgo: "Tocamos fondo, si yo fuera el hincha..."

Fue goleador en la U, quiere ser su DT, pero recibe un gran mazazo
Internacional

Fue goleador en la U, quiere ser su DT, pero recibe un gran mazazo

Sacudida en el ranking ATP: Jarry, Tabilo y Garin viven cambios con el US Open
Tenis

Sacudida en el ranking ATP: Jarry, Tabilo y Garin viven cambios con el US Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo