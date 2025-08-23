Estaba escrito. El delantero argentino Fernando Zampedri, máximo anotador en la historia de Universidad Católica, inscribió su nombre con letras doradas en el primer partido oficial que se juega en el remodelado San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena.

Desde que finalmente se hizo la recepción final de obra del nuevo recinto deportivo, la presión de los fanáticos cruzados cayó sobre el “Toro de Chajarí” para que fuera él quien emulara lo que hizo Juvenal Olmos en el viejo recinto precordillerano hace 37 años.

Incluso, parecía que el destino parecía impedir que Zampedri fuera el autor del histórico primer gol en el nuevo Claro Arena tras sufrir una lesión muscular, pero hizo de tripas corazón, se puso una fuerte venda en su pierna izquierda y siguió en cancha para cumplir el anhelo de los fanáticos de Católica.

ver también Zampedri sorprende con su respuesta sobre hacer el primer gol en el Claro Arena: “Nos pondremos todos felices”

Fernando Zampedri hace historia en el Claro Arena

Antes de la explosión total, el futbolista cruzado que estuvo más cerca de hacer historia para el remodelado recinto deportivo fue Clemente Montes, cuando en el minuto 12 conectó un cabezazo que se estrelló en el horizontal del arco norte que defendía Martín Parra.

Pero llegó el minuto 31 del encuentro ante Unión Española, por la fecha 21 de la Liga de Primera. Centro por la derecha del colombiano Jhojan Valencia, Zampedri se eleva más alto que todos y conecta de cabeza para abrir el marcador y cumplir el deseo de todos los cruzados.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Los números del “Toro” en su historia con la UC

Sobre un total de 216 encuentros a nivel nacional e internacional con Universidad Católica, Fernando Zampedri registra un total de 134 anotaciones con la ‘9’ cruzada, donde además suma 10 asistencias.