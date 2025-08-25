U Católica al fin pudo vivir su esperada fiesta con el debut jugando en el Claro Arena. La jornada fue perfecta para el equipo cruzado, donde a estadio lleno vencieron por 2-0 a Unión Española.

Pero el espectáculo de la franja, con gol de Fernando Zampedri incluido, tuvo su cuota negra también por los elevados precios que debieron pagar los hinchas y hasta la prensa.

Si las entradas ya fueron un punto de conflicto entre los fanáticos de la UC, a la hora de comer las críticas por los elevados precios se tomaron las redes sociales tras la noche en San Carlos de Apoquindo.

La otra cara del Claro Arena

Bastó que terminara el partido de U Católica para que llegaran las quejas de los hinchas y los mismos medios de comunicación que vieron el debut del equipo en el Claro Arena.

La primera en denunciar fue Andrea Hernández, periodista de ESPN Chile, sobre los precios de carne mechada a 10 mil pesos, lo mismo que le cobraron por una hamburgesa a otro hincha que se descargó en Instagram.

Fue ahí que el también comunicador Christopher Brandt se sumó al rechazo a los elevados precios y reclamó por “Un pedazo de pizza 8 lucas” que vendían en el recinto.

Por otra parte, otra hincha tuitera contó su experiencia en el Claro Arena al decir que pagó “3 lucas por una cachantun sin gas”, en lo que fue la otra cara del hermoso estadio de U Católica.

Las críticas de la prensa:

