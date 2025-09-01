Y pasó agosto. Corre el año, a un ritmo difícil de atrapar. Precisamente, a estas alturas del 2025, algunos celebran. Se trata de los más viejitos, que pueden decir con felicidad que pasaron agosto.

En la Liga de Primera, hay varios de aquellos. Por lo menos, para la edad futbolística promedio. De hecho, nuestra máxima categoría promedia 27,2 años entre todos sus jugadores, similar a la Primera División de Argentina y un poco menos que los 27,5 del Brasileirao.

Es ocasión de festejo. Es por eso que te traemos a los futbolistas más viejitos de la Liga de Primera 2025. No solamente a los de todo el torneo, sino que también equipo por equipo.

ver también Era vasco, bombero y dejó el nombre de Chile estampado a fuego en el fútbol hispanoamericano

Los más tatitas del torneo

Teniendo en cuenta las velitas que sopló en su último cumpleaños, el más añoso de los jugadores de la Liga de Primera 2025 es el portero de O’Higgins, Jorge Deschamps, con 41 años. Le sigue de cerquita el delantero de Calera, Sebastián Sáez, con las cuatro décadas cumplidas.

Tras Edson Puch, de 39 años, los de 38 salen al baile. Allí, sólo se diferencian por meses. El único de ellos que es de 1986 es Marcelo Díaz, mientras que Cristian Banana Suárez es de febrero de 1987. ¿Y Arturo Vidal?

Jorge Deschamps, el más añoso de la Liga de Primera 2025, con 41 años | Photosport

Publicidad

Publicidad

Top diez de los viejitos de la Liga de Primera 2025

Jorge Deschamps (O’Higgins, 41 años) Sebastián Sáez (Unión La Calera, 40 años) Nicolás Peranic (Deportes Limache, 40 años) Edson Puch (Deportes Iquique, 39 años) Marcelo Díaz (Universidad de Chile, 38 años) Cristian Suárez (Palestino, 38 años) Emanuel Herrera (Deportes La Serena, 38 años) Diego Sánchez (Coquimbo Unido, 38 años) Arturo Vidal (Colo Colo, 38 años) Gary Medel (Universidad Católica, 38 años)

Equipo más viejujo

Ahora, si nos ponemos a revisar el promedio de edad, los equipos más viejitos son liderados por Deportes Iquique (30,1 años promedio), elenco que, además pelea el descenso. Le sigue Ñublense (29,2 años promedio) y cierra el podio Universidad Católica (28,7 años en promedio).

Deportes Iquique: 30,1 años promedio Ñublense: 29,2 Universidad Católica: 28,7 Palestino: 28,3 Deportes Limache: 28,3 Everton de Viña del Mar: 28 Universidad de Chile: 27,8 Colo Colo: 27,6 Coquimbo Unido: 27,5 Cobresal: 26,7 Deportes La Serena: 26,5 O’Higgins: 26 Huachipato: 26 Unión La Calera; 25,6 Audax Italiano: 25,5 Unión Española: 25,2

Publicidad

Publicidad

Un top 3 por equipos

Colo Colo:

Arturo Vidal (38 años)

Mauricio Isla (37 años)

Esteban Pavez (35 años)

U de Chile:

Marcelo Díaz (38 años)

Cristopher Toselli (37 años)

Charles Aránguiz (36 años)

O’Higgins:

Jorge Deschamps (41 años)

Juan Leiva (31 años)

Bryan Rabello (31 años)

Huachipato:

Rodrigo Odriozola (37 años)

Rafael Caroca (36 años)

Óscar Ortega (35 años)

Unión Española:

Gonzalo Castellani (38 años)

Cristian Insaurralde (34 años)

Fabricio Formiliano (32 años)

Everton de Viña del Mar:

Ignacio González (35 años)

Claudio González (35 años)

Cristian Palacios (34 años)

Universidad Católica:

Gary Medel (38 años)

Agustín Farías (37 años)

Fernando Zampedri (37 años)

Audax Italiano:

Eduardo Vargas (35 años)

Leonardo Valencia (34 años)

Gastón Gil Romero (32 años)

Coquimbo Unido:

Diego Sánchez (38 años)

Manuel Fernández (36 años)

Alejandro Camargo (36 años)

Palestino:

Cristian Suárez (38 años)

Fernando Meza (35 años)

Ronnie Fernández (34 años)

Deportes La Serena:

Emanuel Herrera (38 años)

Fabián Cerda (36 años)

Sebastián Gallegos (33 años)

Unión La Calera:

Sebastián Saez (40 años)

Leandro Benegas (36 años)

Felipe Campos (31 años)

Deportes Iquique:

Edson Puch (39 años)

Leandro Requena (37 años)

Javier Parraguez (35 años)

Deportes Limache:

Nicolás Peranic (40 años)

Guillermo Pacheco (36 años)

Alfonso Parot (35 años)

Cobresal:

Jorge Pinos (35 años)

Alejandro Márquez (33 años)

Andrés Vilches (33 años)

Ñublense:

Gonzalo Sosa (36 años)

Patricio Rubio (36 años)

Nicola Pérez (35 años)