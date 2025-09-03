Brasil siempre ha sido un equipo de temer para la Selección Chilena. No por nada, de los 76 partidos jugados entre La Roja y el Scratch históricamente, sólo ocho los ha ganado el Equipo de Todos, además de lograr catorce empates. El resto de los 54 partidos jugados han sido para la Canarinha.

Ahora, si nos vamos a los números de los enfrentamientos entre el pentacampeón mundial y Chile en suelo brasileño, la estadística resulta letal. Ninguna vez La Roja ha ganado en Brasil. Vaya dato motivador.

Siempre fue la bestia negra, pero antes se podía decir que, en los Mundiales, al menos. De hecho, de las últimas tres participaciones de La Roja en la Copa del Mundo, en todas fue eliminada por el Scratch. Si la de 2014 fue apretada, las dos anteriores, los de amarillo pasaron la máquina.

Mundial de 1998

La Selección Chilena volvía a un Mundial, en Francia, después de 16 años. La última vez había sido en España 1982, cuando Carlos Caszely erró el famoso penal. En tierras galas, al contrario, los dirigidos por Nelson Acosta consiguieron pasar de fase.

Lo hicieron gracias a tres empates. Primero, un emocionante 2-2, con dos goles de Marcelo Salas, ante Italia. Luego, una igualdad de último minuto ante Austria. Y, por último, el tiro libre de José Luis Sierra, para el 1-1 ante Camerún.

Todo era celebración. La Plaza Italia se repletó de gente festejando por el paso a octavos de final. Pero, se estaba haciendo la vista gorda del próximo rival. En el horizonte de Chile aparecía el campeón vigente, Brasil.

Noche de terror en el Parc des Princes

El resultado habla por sí solo. Esa noche parisina del 27 de junio de 1998, Brasil eliminó a Chile con un abultado 4-1. Marcelo Salas consiguió el descuento de la dignidad para La Roja, cuando ya las esperanzas se habían ido.

Iván Zamorano disputando un balón con Roberto Carlos en los octavos de final de Francia 98 | Getty Images

Sin embargo, el que se llevó las flores aquel día fue una estrella inesperada. Pese a que Brasil tenía jugadores de la talla de Ronaldo, Bebeto y Rivaldo, el que ocupó portadas fue César Sampaio, uno que no solía hacer tantos ni siquiera en sus equipos. Le marcó dos a la Selección de Nelson Acosta (11′ y 27′).

¿Quién era César Sampaio?

Mediocampista de corte, César Sampaio tuvo una carrera prolífica en el fútbol brasileño, donde brilló en el Santos y en el Palmeiras, entre 1986 y 1994. Luego, partió cuatro años al Yokohama Flugels, saliendo del radar de la Selección Brasileña.

De hecho, en una entrevista con Cortes Raiz, Sampaio aseguró que la única razón por la que fue tenido en cuenta para la Selección Brasileña en el Mundial de Francia 1998 fue por Dunga, quien jugaba en el Jubilo Iwata y era capitán del Scratch. “Él me recomendó con Zagalo“, aseguró, recordando aquellos momentos.

César Sampaio anotando el primer gol de Brasil en el Mundial de 1998 | Getty Images

Tras el Mundial volvió a su país para jugar por el Palmeiras y, luego, tuvo la gran oportunidad de jugar en el Deportivo La Coruña, donde no obtuvo tanta continuidad, sobre todo debido a su lesión en el talón de aquiles.

Estuvo yendo y viniendo entre Brasil y Japón para, finalmente, terminar su carrera en el Santos, equipo en el que más se identifica. De hecho, actualmente, cumple el rol de auxiliar técnico, habiendo sido DT durante un lapso corto de tiempo, tras el despido de Pedro Caixinha, en abril de este año. Allí le tocó dirigir a Neymar…

Contrario al proceso de Carlo Ancelotti

Si bien Carlo Ancelotti es un técnico reconocido mundialmente, no es del gusto de César Sampaio. El brasileño fue de los que estuvo en contra de la llegada del ex Real Madrid para dirigir a la Selección Brasileña.

“Yo escogería un brasileño, por la identidad y la representatividad del país. Por ejemplo, yo considero a Japón mi segunda patria, pero jamás pensaría en traer un japonés a la selección“, aseguró César Sampaio en una entrevista de fines de 2023 con la Gazeta Sportiva. El italiano ya sonaba en el Scratch.

“Yo creo que Ancelotti es un ciudadano del mundo, tiene conquistas en todos los lugares y, por eso, sigue siendo perfecto para el Real Madrid“, señaló, entonces César Sampaio, uno de los detractores de la llegada del ex técnico merengue.