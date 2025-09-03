Poco ambiente eliminatorio para el próximo partido de la Selección Chilena. A poco más de 24 horas del encuentro ante Brasil, el ánimo es claramente desfavorable, en vista de que La Roja ya se encuentra fuera del próximo Mundial.

Pese a ello, se dice que los dirigidos por Nicolás Córdova tendrán una oportunidad. Ya no habrá Generación Dorada, ni nombres rimbombantes en la Selección. Supuestamente, es tiempo de recambio.

Esta alteración en lo que venía siendo una constante en el Equipo de Todos, no afecta únicamente a la gloriosa generación de jugadores que consiguió dos Copas América. También, el arco se ha visto afectado y Brayan Cortés ni siqueira fue llamado para esta pasada ante Brasil.

ver también Debutante en adulta: el arquero que toma ventaja para atajar en Chile ante Brasil

¿Quién debe jugar en portería? Juan Cristóbal Guarello responde

Como nos tiene acostumbrados, Juan Cristóbal Guarello hizo una encuesta rápida en su programa La Hora de King Kong. Esto, con relación a quién debería ser el portero de la Selección Chilena en los duelos ante Brasil y Uruguay.

La respuesta fue tajante y Lawrence Vigouroux fue el favorito del público. Juan Cristóbal Guarello estuvo de acuerdo y aseguró que el meta del Swansea merece una oportunidad en la valla nacional.

“Lleva quince años viniendo a Pinto Durán. Que Sub-20, que no sé qué, que Preolímpico… viene siempre. Y nunca ha jugado“, comenzó diciendo JCG, quien le tiró flores.

Publicidad

Publicidad

Lawrence Vigouroux merece un premio por su constancia | Photosport

“Es un arquero de la Championship, con buenos rendimientos, con experiencia y que sabe que tiene que haber un premio a la constancia. Se la ganó, tiene que jugar el jueves ante Brasil“, cerró el comunicador.

¿Cuándo juega Chile ante Brasil?

El equipo de Nicolás Córdova se verá las caras ante Brasil este jueves, a partir de las 20.30 horas. El duelo se jugará en el mítico Maracaná de Rio de Janeiro.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Quién debería ser el arquero de La Roja ante Brasil? ¿Quién debería ser el arquero de La Roja ante Brasil? YA VOTARON 0 PERSONAS