Colo Colo

Francisco Salinas y Matías Fernández: ¿llega uno o los dos a Colo Colo en este mercado de fichajes?

En Colo Colo buscan opciones para el lateral derecho y es posible que tanto Matías Fernández como Salinas arriben al Monumental.

Por Felipe Escobillana

En Colo Colo están armando el plantel para el 2026, con la idea de no pasar las mismas zozobras que debieron soportar en la temporada del centenario en la que no clasificaron ni a Copa Sudamericana.

Partieron por dejar partir a Mauricio Isla y a Óscar Opazo, dos laterales derechos. Y en esta temporada de mercado de fichajes, los nombres para ocupar ese puesto son los de Matías Fernández y Francisco Salinas.

Mati Fernández y Salinas pueden llegar a Colo Colo

La pregunta entonces cae de cajón: ¿llega uno o es posible que arriben los dos? Según señaló TNT Sports, es posible que ambos futbolistas sean fichados por el Cacique.

En los albos entienden que la oportunidad de mercado para fichar a Fernández es bastante buena, ya que queda libre de Independiente del Valle y deben aprovecharla.

En el caso del Coreano Salinas, incluso lo miran como una opción de negocio a futuro, pues ya fue seleccionado nacional y entienden que su valor de mercado puede subir en el futuro, ya que tiene 26 años.

Eso a pesar de que en el plantel está Bruno Gutiérrez, tiene que retornar Jeyson Rojas y que el DT Fernando Ortiz le ha dado minutos al juvenil Víctor Campos en esa zona.

Claramente, Gutiérrez y Rojas no continuarían en Colo Colo, luego de temporadas en las que tuvieron muchas chances.

