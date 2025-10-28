En el Sevilla saben que la lesión de Alexis Sánchez afecta seriamente el orden ofensivo que había logrado establecer el DT argentino Matías Almeyda. Para colmo de males, la baja del goleador histórico de la selección chilena podría llegar a los dos meses.

Una ausencia prolongada que merma las posibilidades de ataque en el cuadro sevillista. De hecho, el Pelado Almeyda fue consultado por los perfiles de sus futbolistas. Y el apellido de Sánchez salió al baile. “En muchos partidos hemos creado peligro”, dijo el estratego.

“Que no hayan terminado las acciones en gol es verdad. Pero en los 10 partidos, hay muchos donde este equipo generó. En el último realmente no. Cuando el rival se cierra bien atrás hay que tirar desde afuera”, apuntó el otrora mediocampista de River Plate y la Lazio de Italia.

Almeyda también jugó en el Sevilla. Por ende sabe bien de las exigencias que la hinchada suele tener en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. “Insistíamos en un juego corto que no terminaba en nada. Son lecturas que se hacen durante los partidos”, criticó el ex DT de las Chivas de Guadalajara y el AEK Atenas de Grecia.

La nueva orden del Sevilla ante la baja de Alexis Sánchez: remate de distancia

En el Sevilla, la orden por la baja de Alexis Sánchez tiene que ver con buscar otro tipo de ataque. “Tenemos buenos tiradores y profundizaremos eso”, manifestó Matías Almeyda, quien llegó al cuadro andaluz para afrontar la presente campaña desde el fútbol helénico.

“Todavía no encontramos una línea media, nos defendemos de una manera, pero no podemos atacar de otra. Estamos en la búsqueda de salir de una zona traumática”, aseguró el Pelado, quien sumó dos derrotas consecutivas luego de vencer al Barcelona en condición de local.

Y cerró con una autocrítica interna. “Debemos tratar que el equipo juegue, que presione. Por momentos se logra y por momentos, eso se estanca. Somos conscientes de todo”, dijo Almeyda, quien tiene el duelo ante el Toledo por la Copa del Rey como principal foco antes de reinsertarse en La Liga.

Así va el Sevilla en la tabla de posiciones de La Liga 2025-2026

En 10 partidos, Sevilla suma 13 puntos y se ubica en el 11° lugar de la tabla de posiciones en La Liga.

