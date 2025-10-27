Alexis Sánchez llegó al Sevilla con la ilusión de tener una buena temporada y dejar atrás lo que pasó en los últimos años en Italia, pues en Inter y el Udinese jugó muy poco.

Partió como avión, dando asistencias y anotando dos tanto en el cuadro andaluz. Pero todo se derrumbó tras el partido ante la Real Sociedad, pues el club dio a conocer que se lesionó.

“El chileno sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y queda pendiente de evolución”, manifestaron en Sevilla a través de un parte médico.

Alexis no jugará hasta diciembre

En El Diario de Sevilla destacaron que el elenco de Nervión sufre una enfermería, aunque “lo de Alexis es la dolencia más grave hasta ahora y deja con menos recursos a Almeyda en el peor momento de la temporada”.

Alexis Sánchez es baja en el Sevilla

Lo complicado es que esta dolencia que sufre el tocopillano no será algo pasajero. Reportes desde España indican que como mínimo estará un mes y medio sin jugar, por lo que recién en diciembre podría volver a la cancha.

“Muy difícil que llegue al Derbi (ante Betis)“, agregan en El Diario de Sevilla. Y ese duelo está pactado para el 30 de noviembre, lo que da cuenta que la dolencia es grave.

Un asunto que recuerda lo que le sucedió el año pasado en Udinese, cuando a comienzo de temporada estuvo muchas semanas lesionado también por un asunto muscular.

De esta forma, habrá que ver si logra llegar a jugar ante Valencia, el 7 de diciembre, o si debe esperar reaparecer ante Oviedo o Real Madrid, en las semanas siguientes.

