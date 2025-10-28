Es tendencia:
¡Entró como prensa al estadio! Revelan el funcionario de U de Chile que “ayudó” a peligroso barrista

Denuncian presunto vínculo de trabajador azul con sujeto con prohibición de ingresar a recintos deportivos. Dieron nombre y apellido.

Por Nelson Martinez

Polémica en U de Chile.
© T13 / PhotosportPolémica en U de Chile.

Escándalo en U de Chile. Reportaje de T13 reveló presuntos nexos de funcionario del equipo con peligroso barrista vinculado al narcotráfico. Eso, además de antecedentes penales y prohibición de entrar a los estadios.

Según el citado medio, se trata de Víctor Poblete, que ha sido detenido por daños y desórdenes, denuncias por amenazas y hace un año tiene prohibición de ir a estadios en Chile. El barrista pertenece a la facción Pintalokos, de La Pintana.

En redes sociales y en el mismo reportaje se dio a conocer que el sujeto estuvo el 21 de Agosto en Avellaneda, en el duelo de la U con Audax, y peor aún, en Perú ante Alianza Lima. Ahí apareció acreditado en un medio de comunicación.

La grave denuncia contra funcionario de U de Chile

Vitoko, como es conocido el barrista de U de Chile, apareció en el estadio de Alianza Lima acreditado por Radio Santiago. Previo a eso, fue detectado por Carabineros ante Independiente (la ida en Santiago) y cuando le pidieron identificarse, un funcionario azul acudió en su ayuda.

El barrista aludido en la polémica.

Según el Parte Denuncia, del 2° Juzgado Policia Local Ñuñoa, “una persona vestida con chaqueta oficial del club intervino a su favor, impidiendo la validación de la cédula de identidad, autorizando su ingreso sin control, pese a la prohibición vigente que registra”.

Ahí, el hombre que el 20 de noviembre del año pasado encendió fuegos artificiales en la final de Copa Chile y quedó con prohibición de ir al estadio, recibió la ayuda de un tal Max, como se menciona en el reportaje.

Finalmente, el citado medio reveló que se trata de Maximiliano Salas Ilabaca, quien se desempeñaba como jefe de area del club y que se negó a hablar del tema, en una polémica que seguirá trayendo coletazos en U de Chile.

