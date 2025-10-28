En Boca Juniors han tenido un difícil 2025. No solamente por los resultados deportivos, sino también por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, mientras ocupaba el puesto de DT del Xeneize.

A los tumbos y con brillos instantáneos, los dirigidos por Claudio Úbeda consiguieron un triunfo merecido ante Barracas Central, durante el fin de semana. Fue un 3-1 de visita, en el Claudio Fabián Tapia, con goles de Merentiel y doblete de Miguel Giménez.

Carlos Palacios, por su parte, tuvo un partido correcto y se ganó una amarilla en el primer tiempo. Sin embargo, no fue eso lo que llamó más la atención de los hinchas.

El cara a cara de Carlos Palacios

Durante el segundo tiempo, Boca Juniors remontó mucho su juego. Pese a ir perdiendo por 1-0, el cuadro xeneize consiguió darlo vuelta y Carlos Palacios fue protagonista en ello.

Si bien no marcó ningún tanto, ni dio asistencia, el chileno puso coraje. En el final de la primera fracción se vio su garra, cuando se cruzó con Dardo Miloc. El volante de Barracas le puso un manotazo en la cara al chileno, que no se amilanó y fue a buscarlo. Se enrostró, quedaron cara a cara y lo que llamó la atención es que ningún compañero lo ayudó.

“Ninguno defendió a Palacios. Está bien que sea chileno, pero que poca sangre los de Boca” o “Extraño cuando le pegaban a uno de Boca y salían hasta los utileros a defenderlos”, fueron parte de los comentarios de los hinchas del Xeneize, en la publicación de ESPN Argentina. Aunque, también hubo chilenos, pidiéndole un pronto retorno a Colo Colo.

La falta que provocó la ira de Palacios | Getty Images

