Arturo Vidal ha tenido una carrera plagada de éxitos. Sin embargo, su presente en Colo Colo es muy lejano a lo que eran sus días de gloria, pues sus 38 años le pasan la cuenta.

Actualmente juega como volante central en el Cacique, para tener menos recorrido en la cancha. Y a pesar de estar renovado para el 2026, puso en duda su continuidad con los albos.

Respecto a eso es que Carlos Caszely le dio un consejo a Vidal, entendiendo que físicamente ya no es el futbolista que supo deslumbrar en Europa y en la selección chilena.

“Cada jugador debe saber cuando retirarse. Es mi única respuesta, no hay otra. Es el único que puede decir ‘sabes que ya no quiero más’ o si quiere seguir. Depende de cada uno como quiera retirarse”, señaló en el podcast El Gerente, de The Clinic.

Vidal en el lanzamiento de una marca de hamburguesas con su nombre

Caszely sobre los negocios de Vidal

Carlos Caszely también se refirió a que Arturo Vidal tenga la cabeza puesta en varias aristas además del fútbol, como son una línea de hamburguesas, de ropa, un podcast y hasta una casa de apuestas.

“Cada persona es dueña de hacer lo que quiera, para bien o para mal. Eso le pasará la cuenta el día de mañana. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato”, señaló e incluso lo defendió. “Qué tiene de malo”, indicó.

Esto porque asegura que en los años 80 también fue parte de una publicidad que a lo largo de los años fue muy polémica.

“Yo hice una publicidad de Invierta de AFP (actualmente PlanVital), cuando decían que uno se iba a jubilar con el 100% de mi sueldo. Claro, hagámosla decía. Era mentira”, sostuvo para defender a Vidal.

