Cuando se pensaba en Argentina que el debate por el mejor jugador en toda su historia entre Lionel Messi y Diego Maradona finalizó con la obtención del Mundial de Qatar 2022, nuevamente se reabre la grieta en ese país gracias a un campeón mundial.

Previo a la obtención del tercer título planetario, al otro lado de la Cordillera la discusión entre si “D10S” estaba por encima de “La Pulga” era pan de cada día, donde los más veteranos posicionaban al “Barrilete Cósmico” por sobre el rosarino gracias a la copa en México 1986.

Tras Qatar 2022, la grieta se reparó. Sin embargo, para Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en Argentina 1978, el debate está muy lejos de concluir. En conversación con ESPN afirmó que Messi todavía está a años luz de lo que fue Maradona.

ver también Manda Sudamérica: ranking oficial de los 10 mejores futbolistas de la historia según la IFFHS

Campeón del mundo lanza facto sobre Messi y Maradona

“Si Messi quiere ser mejor que Maradona, no lo va a conseguir por más que gane cuatro Mundiales seguidos“, fue lo primero que lanzó el ex volante de Fernández Vial, para luego agregar que los trofeos no hacen diferencia entre ambos.

“(A Lionel) Siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego“, añadió Mario Kempes, quien además advierte sobre un tema específico.

“El maradoniano nunca va a permitir que Messi esté por encima de Maradona. Messi nunca va a ser mejor que Maradona. Y no lo vamos a negar, pero ya pasó, ya fue su momento”, finalizó el “Matador” quien volvió a encender el debate en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Los números de ambos con Argentina

Diego Maradona, campeón del mundo en México 1986, jugó 91 encuentros con su selección en los que registró 34 goles. Además del certamen, conquistó el Mundial Sub 20 de Japón 1979 y el torneo Artemio Franchi 1993.

Por su parte Lionel Messi, monarca en Qatar 2022, hasta el momento suma 195 juegos y suma 114 tantos, donde también logró dos Copas América (2021, 2024), Finalissima 2022, medalla de oro en Juegos Olímpicos Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005.

Publicidad

Publicidad