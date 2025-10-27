Claudio Bravo elogia al Mono Sánchez tras su noche de gloria: “Dámelo siempre”

Diego Sánchez fue el gran protagonista de una noche soñada de Coquimbo Unido, que quedó a un paso de coronarse campeón del fútbol chileno esta temporada.

El meta tapó un penal en el último minuto en Rancagua a O’Higgins, lo que fue la guinda de la torta para una jornada soñada para el elenco pirata.

El Mono, además, fue observado por el mejor arquero de toda la historia del fútbol chileno. Esto debido a que Claudio Bravo estuvo presente en El Teniente, recibiendo un homenaje.

Bravo ensalza a Diego Sánchez

Al final del encuentro, el ex arquero de Barcelona tuvo palabras de elogio para su colega, a quien conoce desde que compartieron en una nómina a la selección chilena.

Sánchez fue elogiado por Claudio Bravo

“Es un lindo personaje, a mí dámelo siempre en los equipos. Es alegre y viene haciendo las cosas bien en nuestro fútbol hace años, ahora a las puertas de ser campeón del torneo nacional”, destacó Bravo en un primer momento.

Luego estableció que “hizo un partido brillante, con una jugada decisiva de cara a las pretensiones que tienen ellos para ser campeón. No me queda más que felicitarlo”.

Además detalló el Capitán América que en los camarines del estadio rancagüino se encontraron. “Estuvimos hablando un rato antes de salir a la cancha, como su amigo lo felicito”, señaló.

Eso sí, no es de andar repartiendo consejos. “No le dije nada de lo que debía hacer, es un tipo grande, con personalidad y sabe hacer las cosas de buena manera. Cada uno sabe como llevar las cosas, uno no debe ser invasivo“, estableció.

Finalmente felicitó a Coquimbo “pues viene haciendo bien las cosas, hace tiempo no afloja” y al público de O’Higgins por el cariño que le mostraron. “Agradezco a Rancagua, son cariñosos y respetuosos. Yo venía a ver el partido y no a recibir un homenaje”, cerró.