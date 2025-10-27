Esteban González saca su lado polémico y se lanza contra los técnicos extranjeros: “Un acento es…”

Coquimbo Unido va a salir campeón por primera vez en el fútbol chileno, porque sigue con su impecable campaña en la Liga de Primera, la que lidera con holgura.

Los Piratas están firmando un campañón, porque suman la friolera de 62 puntos y este domingo se acercaron aún más al título tras vencer a O’Higgins por 1-0 en Rancagua.

El líder futbolístico de Coquimbo es el entrenador Esteban González, quien tomó el equipo como interino en 2025 y ahora está cerca de lograr un histórico campeonato.

Esteban González habla de los técnicos extranjeros en Chile

Esteban González se topó con Claudio Bravo tras el triunfo en Rancagua, quien felicitó al DT, sobre todo por estar cerca de ganar el título en una liga que privilegia a los extranjeros como la chilena.

El Chino tuvo un mano a mano con RedGol y le mandó un fuerte dardo a los estrategas extranjeros que llegan al país.

“Yo conozco el medio, sé que un acento extranjero es llamativo acá. Por eso digo que hablen los jugadores en la cancha. Yo siempre he hablado, no sé de donde sacaron que no hablaba porque es cábala”, dijo González.

Sé cómo se manejan las situaciones en Santiago. Saber conocer el medio, me ha servido. A él (Bravo) le pasó también cuando comenzó su carrera. Pero no es fácil en el medio chileno. Cuando llega un extranjero que habla bonito se le hace más fácil. Para nosotros nos queda seguir preparándonos y todo esto es de los jugadores“, cerró Esteban González.