Hace más de una semana que culminó la temporada 2025 en Liga de Primera, que en lo deportivo marcó el descenso de Unión Española y Deportes Iquique, aunque en los escritorios, ambos equipos entablaron demandas en la ANFP para permanecer en la categoría.

Las instituciones apelan a un “vacío” que en el reglamento de la corporación, específicamente el artículo 91, que contradice las bases del torneo nacional y menciona que habrá 20 equipos en la categoría y que los que caigan a Primera B se define mediante promedios.

Ante este panorama, según describe el diario La Tercera, son tres los posibles escenarios que manejan tanto en Unión e Iquique como en la ANFP de cara a la temporada 2026, que van de extremo a extremo. Al todo o nada. Y mientras tanto, TNT Sports mira de reojo.

Los posibles escenarios por guerra entre Unión e Iquique con ANFP

La opción más favorable para los dos cuadros que deportivamente descendieron es que el Tribunal de Disciplina haga respetar la norma que apuntan. Con ello, Deportes La Serena y Limache caerán a la Liga de Ascenso por tener los peores promedios.

El segundo escenario es que el ente jurídico de la ANFP anule los descensos. Así, Unión e Iquique seguirán en Liga de Primera, aunque deberán negociar con TNT Sports la suma de dinero que recibirán durante la temporada 2026. Todo un problema.

La peor alternativa posible para hispanos y celestes es que el Tribunal imponga que los estatutos del fútbol chileno, aprobados el 2023, están por sobre el reglamento y las bases, con lo que descenderían. El tema que allí, los dos clubes irán a la Justicia Civil, algo que involucraría a otro actor, como la FIFA.

