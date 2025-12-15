Deportes Iquique deja atrás la campaña 2025 y da vuelta la página tras el descenso a la Primera B. El elenco del norte comenzó el año con participación en Copa Libertadores y Sudamericana, pero la aventura le pasó la cuenta y terminó sufriendo la pérdida de categoría.

Los dragones celestes tuvieron tres cuerpos técnicos en una temporada. Lo que se reflejó que en 30 partidos disputados solo sumaron 24 unidades. La última derrota ante Universidad de Chile por 3-2 fue la sentencia definitiva para los del norte que perdieron la categoría con Unión Española.

Así las cosas en el cuadro celeste ya sueñan con el retorno a la Liga de Primera. Tarea que no será fácil pero en la que comenzaron a trabajar desde este lunes 15 de diciembre.

El primer gran refuerzo de Deportes Iquique

Deportes Iquique respaldó al cuerpo técnico de Rodrigo Guerrero, junto a Manuel Villalobos y Rubén Taucare, y será la base para lograr el anhelado retorno a la máxima categoría. “Hombres de casa que conocen y sienten esta camiseta”, recalcaron.

Además se mantienen en el cargo el preparador físico Marcelo Oyarzún y el preparador de arqueros Rodrigo Naranjo. “En el tramo final del campeonato, el equipo dejó buenas sensaciones, recuperó una idea de juego con la que la gente se identificó y devolvió la ilusión a nuestros hinchas”, recalcaron desde la dirigencia.

Por lo que ahora empieza el trabajo para rearmar el equipo tras la salida de varios referentes. Por lo que se esperan novedades para los próximos días.

