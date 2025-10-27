En Colo Colo ya no hay margen de error si es que se quiere salvar el centenario con un premio de consuelo. El Cacique está obligado a ganar su próximo partido ante Deportes Limache si quiere seguir soñando con copas internacionales y, para lograrlo, ya tiene definida su formación.

Publicidad

Publicidad

Luego de caer con Coquimbo Unido en la fecha pasada, Fernando Ortiz comienza a sacar conclusiones sobre los jugadores que le sirven para su esquema. Es así como esta semana otra vez el DT corta al capitán Esteban Pavez y lo deja afuera de la convocatoria, pero no es lo único.

Según se reveló en las últimas horas, además de la salida del volante habrá un cambio importante a lo visto ante los Piratas días atrás. Esto, sumado a un importante retorno en la banca, marcarán una jornada donde al Cacique sólo le sirve sumar de a tres.

Publicidad

Publicidad

La sorpresa que prepara Colo Colo en su formación contra Limache

Colo Colo vuelve a la cancha con la misión clara de ganar los tres puntos para seguir peleando su opción de entrar en una copa internacional. Ante Deportes Limache, el Cacique debe ganar sí o sí y saltará al campo de juego con novedades en su formación.

Colo Colo viene de caer con Coquimbo Unido y tira todo a la parrilla en su formación contra Limache. Foto: Photosport.

Según informó Cacique Pasión, en el arco y como ya ha sido la tónica, se mantiene firme Fernando de Paul. El Tuto tomó las riendas del puesto tras la salida de Brayan Cortés y, más allá de que Eduardo Villanueva ha visto acción, no suelta la portería.

Publicidad

Publicidad

En la defensa es donde estará la gran novedad. Jonathan Villagra sale de la titularidad y le cede su lugar a Sebastián Vegas, que completa la línea de cuatro junto a Mauricio Isla, Emiliano Amor y Erick Wiemberg.

ver también Otra vez: Fernando Ortiz deja fuera a Esteban Pavez del duelo de Colo Colo vs Limache

En el mediocampo y sin Esteban Pavez, Colo Colo parece haber encontrado por fin a los hombres para armar el juego que quiere Fernando Ortiz. Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez serán los encargados de estar en esa zona de la cancha esta tarde.

En el ataque el regreso a la citación de Javier Correa es la gran noticia que reciben los hinchas. Eso sí, el 9 tendrá que esperar en la banca su oportunidad, ya que el tridente que preparó el DT es con Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Colo Colo ya tiene formación para desafiar a Deportes Limache. Esta será con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en la delantera.

¿A qué hora juega Colo Colo con Deportes Limache?

Colo Colo salta a la cancha a enfrentar a Deportes Limache con la obligación de ganar para seguir soñando con copas internacionales. El Cacique recibe a los Tomateros en el Estadio Nacional este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas.

ver también Revelan que el futuro de Isla en Colo Colo depende de un punto clave: “Estaría dispuesto a…”

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad