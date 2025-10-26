¿Va o no contra Limache? Colo Colo toma una decisión con Javier Correa

Colo Colo y Deportes Limache se encargarán de cerrar la emocionante fecha 25 de la Liga de Primera. Este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas, el Cacique recibe en el Estadio Nacional al Tomate Mécanico, un rival que probó su dificultad en la primera rueda de la temporada.

Los albos necesitan ganar para acercarse a la zona de clasificación internacional en la tabla de posiciones del fútbol chileno. Hoy, están en el octavo lugar con 34 unidades. Por su lado, los limachinos dependen de tres puntos para alejarse de la zona de descenso.

En Colo Colo, la situación de Javier Correa mantuvo en duda a Fernando Ortiz durante toda la semana. El delantero, quien se perdió los partidos contra Deportes Iquique y Coquimbo Unido, no entrenó con el resto de sus compañeros en el regreso de las prácticas a inicios de semana.

Sin embargo, el susto ya pasó. Cooperativa Deportes confirmó que el 9 del Cacique entrenó con normalidad este domingo y entrará en la nómina para el partido contra Deportes Limache, marcando su regreso a las canchas después del desgarro que sufrió en la Supercopa contra U. de Chile.

Buenas noticias en Colo Colo: vuelve Javier Correa

Habrá que ver si Javier Correa regresa a la titularidad de Colo Colo después de recuperarse de su lesión. En su ausencia, Fernando Ortiz utilizó a Marcos Bolados en el centro del ataque en los partidos contra Deportes Iquique y Coquimbo Unido.

Lo cierto es que será opción ante Deportes Limache. El duelo se disputará este lunes 27 en el Estadio Nacional, ya que la cancha del Monumental estuvo ocupada esta semana por el concierto de Imagine Dragons.