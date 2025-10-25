Un partido muy especial será el que vivirá Colo Colo este lunes en el cierre de la jornada 25 en Liga de Primera. No sólo porque volverá a ser local en el Estadio Nacional tras casi dos décadas, sino porque enfrentará a uno de sus nuevos “verdugos” como Deportes Limache.

Más allá de que por delante está la pelea por alcanzar un cupo para copas internacionales en la próxima temporada, también está el orgullo de la institución, pues al frente tendrá al único equipo del fútbol chileno con el que no tiene supremacía en el historial.

La mala racha que Colo Colo quiere cortar ante Limache

Todos los encuentros que han tenido ambos equipos fueron en la presente temporada 2025. El primero de ellos se dio el 30 de enero, por la primera jornada del Grupo B de Copa Chile en el Estadio Monumental, y terminó en igualdad por 2-2.

Aquella jornada fue el primer gol de Salomón Rodríguez con la camiseta de Colo Colo, mas no fue suficiente para ganar, pues Nelson Da Silva y Francisco Romero pusieron el empate definitivo. Una señal de que lo peor estaba por venir.

Tres meses después, el 2 de mayo, se vieron las caras en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota por la 10° fecha en Liga de Primera. En esa jornada, Colo Colo conoció a su verdugo, Daniel “Popín” Castro, que le dio el histórico primer triunfo a Limache.

El último enfrentamiento entre albos y “cerveceros” se dio una semana después en el mismo escenario, el 10 de mayo, esta vez en el cierre de la fase grupal en Copa Chile. Fue aquí que se confirmó la supremacía en contra del elenco popular.

Con goles de “Popín”, César Pinares, Romero y el venezolano Luís Guerra, más el descuento de Lucas Cepeda, Limache goleó a Colo Colo por 4-1, los sacó del torneo en un camino que, más encima, los tiene en la final de este certamen.

¿Cuándo se ven las caras?

El cuarto juego en el historial entre el Cacique y el “Tomate Mecánico” se disputará este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional, en el cierre de la fecha 25 en Liga de Primera.