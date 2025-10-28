Fernando Ortiz aborda su polémica decisión con Vidal: “Hubo un desgaste general”

Colo Colo sufrió un duro tropiezo frente a Deportes Limache y complicó aún más sus opciones de clasificar a copas internacionales. Este lunes, el Cacique superaba al Tomate Mécanico por 2-0, pero terminó igualando por 2-2 por la insistencia de la visita en el Estadio Nacional.

Era un buen partido para los albos cuando Claudio Aquino abrió la cuenta a los 27′. Más aún cuando Yonathan Andía fue expulsado a los 34′. Pero la ventaja numérica duró apenas cuatro minutos, porque Sebastián Vegas también se fue a camarines. Lucas Cepeda brindaba la seguridad a los 69′, pero todo cambió con los goles de Daniel Castro (83′) y Luis Hernández (90+6′).

El final fue muy amargo, sobre todo con los cánticos de la barra a los jugadores. Más tarde, las redes sociales se llenaron de críticas también para Fernando Ortiz. Sobre todo, los hinchas le cuestionaron al técnico por qué no sacó a Arturo Vidal cuando tuvo la oportunidad, porque el King mostró mucho cansancio en los minutos finales cuando no quedaban cambios.

En conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre esto. “No solamente Arturo, hubo un desgaste general en el equipo con un hombre menos. Creo que hizo un buen partido y él como sus compañeros tuvieron un desgaste. Se nombra a Arturo porque todos los ojos están sobre él”, dijo.

Fernando Ortiz y el amargo empate de Colo Colo

“Hacer un análisis rápido en mi cabeza cuesta, porque la forma en que se da el partido da mucha frustración en todos los sentidos. Se nos escapan dos puntos importantísimos, pero seguimos sumando. Tenemos que pulir detalles, seguir trabajando y corrigiendo. Las correcciones defensivas volvieron a suceder”, dijo Fernando Ortiz sobre el empate.

“El tiempo se acorta respecto a tratar de clasificar a una copa, pero todavía estamos a puntos de poder revertirlo, con partidos que podemos sacar puntos. A simple vista, son pequeños detalles que nos cuestan goles, obviamente todo el mundo quiere evitar esas situaciones, pero hoy las estamos pagando”, agregó.