Sorprendió mucho que Esteban Pavez ni siquiera haya sido citado en Colo Colo para el partido ante Coquimbo. Una decisión de Fernando Ortiz que levantó polvareda en el Monumental.

Huesi comenzó el 2025 como capitán y referente del club, pero su presente es muy delicado al punto de estar por debajo de Arturo Vidal y Tomás Alarcón en el puesto de volante central.

Quien manifestó su teoría sobre el presente de Pavez fue Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, quien piensa que fue cortado porque es lo más sencillo para el cuerpo técnico.

“Me dijeron que estuvo resfriado, pero de igual manera entrenó toda la semana”, fue lo primero que señaló en Todos Somos Técnicos para descartar que haya sido un problema de salud la determinación del Tano Ortiz.

Esteban Pavez ha tenido un mal año en Colo Colo

La razón por la que Ortiz cortó a Pavez

Luego indicó Arrieta que “entiendo que, aunque no ha sido futbolísticamente su mejor año y eso está claro, los entrenadores este 2025 han optado por la más fácil que es sacar a Pavez”.

“Porque Almirón en algún momento dijo hay que remecer el equipo, hacer algún cambio, y sacó a Pavez siendo que en ese mediocampo habían rendimientos individuales más bajos”, explicó el periodista.

Añadió que “ahora Ortiz también opta por lo mismo, sacar a Pavez que está un poco enemistado con el hincha, no digo con todos, pero es más fácil sacar a Pavez que a Vidal”.

Finalizó señalando que “Pavez con Almirón fue suplente por algunos partidos. Desde lo futbolístico no ha tenido partidos para ser titular, pero de ahí a dejarlo afuera es lo que me llama la atención”.

