Indignación total existe entre los hinchas de Colo Colo. No sólo por la derrota ante el líder Coquimbo Unido como visita, que en la actualidad puede parecer lógica, sino por el nivel que varios de sus futbolistas exhibieron al mando de Fernando Ortiz.

Una caída que no hace más que acentuar la pésima campaña que vive la institución en la presente temporada, donde pese al cambio de entrenador, están afuera de competencias internacionales para 2026, aunque todavía dependen de sí mismos.

El tema es que de cara al próximo y vital compromiso, en exactamente una semana ante Deportes Limache, que se juega la permanencia en Liga de Primera, el técnico de Colo Colo tomó una polémica decisión con sus jugadores.

Polémica decisión de Ortiz con plantel de Colo Colo

Según dio a conocer Cristián Alvarado, reportero albo de Radio ADN, Fernando Ortiz le “otorgó dos días libres a su plantel tras la derrota con Coquimbo y volverán a los trabajos el próximo miércoles 22 para preparar el duelo ante Limache”.

A la hora de explicar las razones de esta decisión del DT argentino, que de inmediato cayó mal en los hinchas de Colo Colo, el popular “Tomate” indicó que esto se debe a que “mañana (martes 21) es el concierto de Imagine Dragons en el Estadio Monumental“.

Una medida que hace recordar los peores momentos de Jorge Almirón en la casa alba, cuando le otorgaba excesivo descanso a sus futbolistas pese a los malos resultados en cancha, y que preocupa con miras al cierre de la temporada 2025.

La campaña de Ortiz en el Cacique

El “Tano” lleva tres encuentros al mando de Colo Colo donde sumó sólo una victoria (por 4-0 a Iquique) y dos derrotas (0-3 con Universidad de Chile en Supercopa, 0-1 con Coquimbo). A eso sumarle la caída con Puerto Montt en amistoso.

¿Cuándo es su próximo juego?

Los albos cerrarán la fecha 25 en Liga de Primera cuando reciban a Deportes Limache en el Estadio Nacional, el próximo lunes 27 de octubre a las 20:00 horas.

