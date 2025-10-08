Es tendencia:
Amistosos

Lo sufre Colo Colo: Puerto Montt lo da vuelta con error de Edu Villanueva y se queda con el triunfo

Fernando Ortiz enfrenta un nuevo examen en el Cacique y ahora visita a los "salmoneros". El "Tano" presentará equipo con varias novedades tras el último triunfo ante Deportes Iquique

Por Felipe Pavez Farías

El Cacique presentó su tercera equipación ante Puerto Montt
© Colo ColoEl Cacique presentó su tercera equipación ante Puerto Montt

Fernando Ortiz vuelve a complicarse en la banca de Colo Colo y ahora dejó escapar el triunfo ante Deportes Puerto Montt. El elenco de Jaime Vera aprovecho los errores en la zaga defensiva y se llevó la victoria por 2-1 junto con el trofeo de la Copa Andes Salud.

El “Tano” en la primera etapa presentó un equipo en su mayoría con jugadores experimentados y con Arturo Vidal como eje de juego. Superioridad que se reflejó con la anotación de Cristian Riquelme que con certera definición puso el 1-0. Incluso hizo olvidar que el King puso en duda su continuidad en el club.

Pero en el complemento la historia cambió totalmente. Primero Eduardo Villanueva cometió un error de comunicación con Bruno Gutiérrez y finalmente Giovanni Bustos puso el empate en el Estadio Chinquihue.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. José Cardenas con remate de media distancia. El disparo sorprendió a Villanueva, que en su intento por atajar el balón, se le terminó pasando entre los guantes y permitió el 2-1 para los dirigidos por el “Pillo” Vera.

“Es bueno jugar fuera de Santiago. Los hinchas pueden disfrutar del equipo y a nosotros nos hace bien para sumar ritmo de juego. Jugar contra este tipo de equipos es muy distinto a los entrenamientos”, sentenció Arturo Vidal dejando en segundo plano la caída en el sur del país.

Por lo que ahora el Cacique pasará está noche de miércoles en Puerto Montt y el jueves inicia su retorno a la capital del país. Esto con el objetivo de volver a renovar energías y preparar de lleno el regreso de la Liga de Primera, que será el próximo 19 de octubre de visita frente a Coquimbo Unido.

Así fue el minuto a minuto de Colo Colo vs Deportes Puerto Montt

¡HASTA LA PRÓXIMA!

Cerramos por acá queridos redgoleras y redgoleros. Será hasta una próxima transmisión para seguir todos los detalles del fútbol chileno. ¡Abrazo de gol! 

¡VIDAL Y SU CONTINUIDAD EN COLO COLO!

Arturo Vidal reflexionó sobre sus dichos, y mantuvo su palabra de que si Colo Colo no clasifica a copas internacionales, pone en duda su continuidad. "Soy un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir, por algo me vine y no me quedé en Europa, podía jugar hasta los 50 años en un equipo que peleara el descenso", recalcó. 

EL VISTO BUENO DE RIQUELME

Cristian Riquelme analizó su retorno a las canchas  y agradeció la oportunidad de Fernando Ortiz. "No me ha tocado jugar mucho esta temporada, pero contento por el gol. Tal vez amargo el resultado, pero hay que sacar lo positivo del partido y prepararse para Coquimbo", indicó el lateral. 

Mientras que sobre el "Tano" Ortiz enfatizó que "ha sido muy detallista, cercano a nosotros. Más que una jugada no pueda salir algo, destaca el compromiso y actitud del equipo".

¡TERMINÓ, TERMINÓ, TERMINÓ!

Puerto Montt logra el batacazo y se queda con el triunfo ante Colo Colo. El elenco de Jaime Vera lo dio vuelta y superó a los albos por 2-1 en un partido amistoso de gran nivel. 

¡LO DA VUELTA PUERTO MONTT!

¡COLO COLO CON UNO MENOS!

Bustos sigue intratable y es el mejor de Puerto Montt. Ahora recibe nueva falta de Bruno Gutiérrez, y el defensa recibe doble amonestación y deja a Colo Colo con uno menos. Para reordenar la defensa Ortiz mete a Emiliano Amor por Mauro Ibarra, que alcanzó a estar 15 minutos en cancha. 

¡GOOOOOOL DE PUERTO MONTT!

¿ERA ROJA?

Bruno Gutiérrez comete falta y siendo el último defensor corrió riesgo de recibir la tarjeta roja. Sin embargo el juez central destacar dicha sanción y solo lo amonesta. 

Mientras tanto, Ortiz sigue haciendo cambios: ahora ingresan Milovan Velasquez y Mauro Ibarra por Benjamín Pérez y Leandro Hernández.

¡CAAAASI PUERTO MONTT!

El cuadro dirigido por Jaime Vera va en busca del empate en el Chinquihue. Con un inspirado Giovanni Bustos, el elenco salmonero mete presión en el arco de Edu Villanueva. El delantero tuvo incluso un remate que pegó en el palo y por poco tuvo la igualdad. Se mantiene el 1-0 para los albos en 60 minutos de juego. 

¡ALERTA EN LA GALERÍA!

Según informa ESPN en la transmisión del partido, existe preocupación con el ingreso de hinchas de Colo Colo a la cancha del Estadio Chinquihue. De momento, se aumenta el operativo de seguridad para evitar imprevistos. 

¡YA SE JUEGA EL SEGUNDO TIEMPO!

Colo Colo mantiene el dominio del balón sobre Puerto Montt. Fernando Ortiz realizó cuatro cambios para que tome nota. Dejaron la cancha: Vidal, Vegas, Campos y Daniel Gutiérrez. En tanto ingresaron: Aquino, Isla, Bruno Gutiérrez y Pavez que quedó como capitán tras la salida del King. 

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Colo Colo con solitaria anotación de Riquelme supera por 1-0 a Puerto Montt. El equipo de Fernando Ortiz comienza a mejorar y a ratos destacó por su gran toque y verticalidad. 

¡CAE EL PRIMERO PARA LOS ALBOS!

¡LA MÁS CLARA PARA COLO COLO!

El Cacique empieza a dominar el partido y casi abre el marcador ante Puerto Montt. Centro con lienza lo alcanza a conectar Cristian Riquelme, pero su remate es contenido por el golero local. Se mantiene el 0-0, cuando ya se completan los primeros 30 minutos de juego

¡PARTIDO DE ALTA TENSIÓN!

Entretenido partido se registra en el Estadio Chinquihue. Colo Colo y Deportes Puerto Montt registran varias llegadas, y pese a la lluvia mantienen buen ritmo de competencia. Cabe consignar que si hay empate en los 90 minutos, el campeón de la jornada se define en penales. 

¡NOVEDOSO DETALLE!

Colo Colo presenta su tercera equipación ante Deportes Puerto Montt. La indumentaria del Cacique además cuenta con un particular detalle en la camiseta. "Llevan en la espalda los nombres de hinchas que viven el fútbol al igual que ellos", indicaron desde la cuenta oficial de los albos. Por lo que los jugadores no llevan el nombre que utilizan normalmente

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡Ya se juega en el Estadio Chinquihue! Colo Colo presenta su tercera equipación ante Deportes Puerto Montt. Lleno total en uno de los recintos más lindos del fútbol chileno. 

¡EL OBJETIVO DE ORTIZ!

Fernando Ortiz habló en la previa del amistoso ante Puerto Montt y recalcó los principales objetivos del duelo de está noche.

"Es un partido que no deja de ser importante para nosotros. Venir al interior del país y demostrar que más convoca a nivel nacional. A mí me sirve para ver jugadores, y los que no tienen minutos, tomar ritmo. Es importante", enfatizó a ESPN.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA!

Fernando Ortiz hace oficial el once que saltará a la cancha ante Deportes Puerto Montt.

Los elegidos son Villanueva; Campos, Villagra, Gutiérrez; Vidal, Méndez y Pérez; Hernández, Riquelme y Rodríguez. En la banca quedan “Tuto” De Paul, Isla, Aquino, Pavez y Bolados entre otros.

¡LLEGÓ EL CACIQUE!

Colo Colo ya está en el Estadio Chinquihue para su nuevo amistoso ante Deportes Puerto Montt. Fernando Ortiz prepara equipo mixto ante los "salmoneros"

¿QUIÉN TRANSMITE EL PARTIDO?

Colo Colo visita a Deportes Puerto Montt en un nuevo amistoso para no perder ritmo de competencia. En esta ocasión Fernando Ortiz le hace frente a la pausa por el Mundial Sub 20 y prueba un equipo mixto en el Estadio Chinquihue. El encuentro está programado para las 20:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

¡LOS CONVOCADOS!

Fernando Ortiz tuvo que reformular el plantel que viaja a jugar está noche ante Deportes Puerto Montt. Ante las bajas por el Mundial Sub 20 y la selección adulta que jugará frente a Perú, el "Tano" convoca a varios juveniles para el encuentro de está noche.

¿Cuál es la formación de Colo Colo?

Fernando Ortiz sigue en búsqueda de la formación estelar para la recta final de la Liga de Primera. Por lo que este miércoles prepara un nuevo esquema para encontrar ese equipo ideal.

El probable once contempla a Villanueva; Campos, Villagra, Vegas y Gutiérrez; Vidal, Méndez y Pérez; Hernández, Rodríguez y Riquelme.

¡NUEVO AMISTOSO!

Bienvenidos redgoleros y redgoleras a está nueva transmisión del fútbol chileno. Colo Colo se mide ante Deportes Puerto Montt y acá podrás seguir todos los detalles del encuentro.

