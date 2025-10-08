Fernando Ortiz vuelve a complicarse en la banca de Colo Colo y ahora dejó escapar el triunfo ante Deportes Puerto Montt. El elenco de Jaime Vera aprovecho los errores en la zaga defensiva y se llevó la victoria por 2-1 junto con el trofeo de la Copa Andes Salud.

El “Tano” en la primera etapa presentó un equipo en su mayoría con jugadores experimentados y con Arturo Vidal como eje de juego. Superioridad que se reflejó con la anotación de Cristian Riquelme que con certera definición puso el 1-0. Incluso hizo olvidar que el King puso en duda su continuidad en el club.

Pero en el complemento la historia cambió totalmente. Primero Eduardo Villanueva cometió un error de comunicación con Bruno Gutiérrez y finalmente Giovanni Bustos puso el empate en el Estadio Chinquihue.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. José Cardenas con remate de media distancia. El disparo sorprendió a Villanueva, que en su intento por atajar el balón, se le terminó pasando entre los guantes y permitió el 2-1 para los dirigidos por el “Pillo” Vera.

“Es bueno jugar fuera de Santiago. Los hinchas pueden disfrutar del equipo y a nosotros nos hace bien para sumar ritmo de juego. Jugar contra este tipo de equipos es muy distinto a los entrenamientos”, sentenció Arturo Vidal dejando en segundo plano la caída en el sur del país.

Por lo que ahora el Cacique pasará está noche de miércoles en Puerto Montt y el jueves inicia su retorno a la capital del país. Esto con el objetivo de volver a renovar energías y preparar de lleno el regreso de la Liga de Primera, que será el próximo 19 de octubre de visita frente a Coquimbo Unido.

