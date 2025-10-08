Uno de los puntos que más quiere potenciar Fernando Ortiz al mando de Colo Colo es a los juveniles. El técnico llegó avisando que serán las “fuerzas básicas” las que tomen protagonismo para meterle presión a los más experimentados en lo que queda de temporada.

Las cosas no han sido fáciles, ya que ha perdido a Francisco Marchant y Nicolás Suárez por el Mundial Sub 20. Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Eduardo Villanueva son algunos de los que han aprovechado la oportunidad y ahora, pensando en su amistoso con Deportes Puerto Montt, pueden haber más sorpresas.

El técnico prepara la aparición de varios canteranos en el encuentro con los Delfines y así lo dejó claro en la previa. Además de la formación que se conoció, el Cacique publicó una imagen del Tano conversando con un grupo de juveniles, algo de lo que destapó detalles.

La charla de Fernando Ortiz y los juveniles de Colo Colo que saca aplausos

Fernando Ortiz quiere darle rodaje a los juveniles de Colo Colo y así marcar una importante diferencia con Jorge Almirón. En la previa del duelo con Deportes Puerto Montt, el Cacique reveló una foto en la que el DT aparece charlando con algunos canteranos y los hinchas lo aplaudieron con todo.

Fernando Ortiz se encariña y trata de guiar a los juveniles de Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con ESPN, el Tano se refirió a la viral imagen y explicó lo que estaba pasando. “Normalmente cuando yo fui jugador, vengo de otra camada y de otras historias, nunca tuve la posibilidad que un entrenador de Primera División me siente y me explique la situación que vivía hoy el jugador joven“.

Fernando Ortiz fue más allá y contó qué fue lo que conversó con los jóvenes que aparecen junto a él. “Yo los agarré hoy a esos jóvenes y les dije que aprovechen esta posibilidad que tienen a un entrenador que hoy le da chances a los juveniles“.

“Quizás anteriormente sí la tuvieron o no la tuvieron, pero que cada momento y cada minuto que yo les dé dentro del campo de juego lo sepan aprovechar, porque en el momento que yo decida jugar con juveniles, lo va a ser”, añadió.

Finalmente, el DT les remarcó a los juveniles que deben aprovechar al máximo las chances que se les vayan dando. “Ellos tienen que saber que las oportunidades aparecen en el momento indicado y no lo sabemos, puede ser un minuto, cinco, 10, 15 o 90 minutos. Suelo tener esa charla con los juveniles“, sentenció.

Fernando Ortiz le da un tremendo espaldarazo a los juveniles de Colo Colo para que sumen confianza con el primer equipo. El Cacique quiere apostar en grande por su cantera y así no tener que depender tanto de refuerzos que después no están a la altura.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Tras el duelo con Deportes Iquique, Fernando Ortiz llegó a los 2 partidos oficiales dirigidos en Colo Colo. En ellos ha conseguido 1 triunfos y 1 derrota, con 4 goles a favor y 3 en contra.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y los juveniles de Colo Colo afinan detalles para saltar a la cancha a disputar un amistoso. Este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 horas el Cacique visita a Deportes Puerto Montt en el sur del país.

