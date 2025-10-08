En sus primeros partidos con Colo Colo, el proyecto de Fernando Ortiz ha tenido un punto clave. A diferencia de lo que pasaba con Jorge Almirón, el Tano ha apostado por los juveniles que no estaban siendo considerados en el Cacique esta temporada.

Nombres como Leandro Hernández, Manley Clerveaux y Eduardo Villanueva están sumando los minutos que no les habían dado, una situación que los hinchas celebran. Eso sí, los más experimentados son los que más temen perder su puesto y a ellos les dejó un aviso.

El técnico se refirió a lo que ha sido su primer mes al mando del Eterno Campeón y abordó lo que está realizando con la cantera. Ahí aprovechó de advertir que tiene el visto bueno de Aníbal Mosa para cortar a cualquier jugador mayor que no esté a la altura del club.

Fernando Ortiz le raya la cancha a los juveniles y los adultos de Colo Colo

La aparición de los juveniles de Colo Colo en el proceso de Fernando Ortiz ha sido con la venia de Aníbal Mosa. El Tano reveló que el mandamás del Cacique le dio su OK para tomar decisiones importantes con los más experimentados del plantel, al punto de poder hasta sacarlos.

Fernando Ortiz le avisó a todo Colo Colo sobre lo que pasará con los juveniles. Foto: Photosport.

En conversación con ESPN, el DT abordó lo que ha sido su arribo al club. “Anímicamente venían de ganar el clásico en la liga. Era un grupo que tenía muchas ganas de enfrentar una final con la U“.

Publicidad

Publicidad

“Después, cuando hay un cambio de técnico todos quieren jugar y motiva al jugador. Coincido que hay una plantilla de jerarquía y con posibilidad de lograr los objetivos que tenemos que es clasificar a la copa“, añadió.

Fue tras ello que Fernando Ortiz se refirió a su postura con los canteranos. “Para mí el juvenil es el empuje al profesional. Es el que tiene ganas de jugar, el que obliga al profesional a trabajar al 100%“.

ver también La podadora de Fernando Ortiz no para: hasta 12 jugadores pueden irse de Colo Colo en 2026

Ahí el técnico albo destapó su conversación con Mosa al respecto. “Si considero que hace lo que quiero en el campo de juego, jugará el juvenil. Se lo dije a Aníbal y me apoyó, en la primera charla a los jugadores se lo dije“.

Publicidad

Publicidad

“Si el juvenil cumple con lo que quiero y por delante hay un compañero que compite y es un jugador de nombre, jerarquía, jugará el juvenil. Lo demostré con el Chino (Leandro Hernández), que me gustó y jugó. Después las circunstancias pueden variar como sucedió“, advirtió a los más grandes del plantel.

Fernando Ortiz hace pesar sus decisiones en Colo Colo y comienza a aplicar mano dura si es necesario con tal de salir de la crisis. El Tano quiere sacarle el jugo al Cacique y apuesta por la cantera si es que a los experimentados se les acaba la bencina.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz por ahora se prepara para disputar un último amistoso antes del regreso del torneo con Colo Colo. El Cacique verá acción este miércoles 8 de octubre desde las 20:00 horas cuando visite Deportes Puerto Montt.

Publicidad

Publicidad

ver también Un cuestionado y varios juveniles: la formación de Colo Colo para el amistoso con Puerto Montt

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025