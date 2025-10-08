Fernando Ortiz toma una decisión fuerte y se olvida por completo del jugador más criticado en Colo Colo

Los equipos de la Liga de Primera tuvieron un largo descanso debido al receso por el Mundial Sub 20, tiempo que aprovechó el nuevo entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, para conocer a sus jugadores.

El estratega argentino ha dirigido dos partidos a los albos, con resultados totalmente diferentes: primero cayó por 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa y luego venció 4-0 al colista Deportes Iquique por el torneo local.

El Tano realizó una especie de intertemporada con el plantel albo, que este miércoles se pondrá a prueba en un amistoso con Deportes Puerto Montt.

ver también Arturo Vidal se resigna al nueva posición en que lo usará Ortiz: “Sabía que la iba a ocupar”

Tano Ortiz toma una fuerte decisión con Esteban Pavez

Fernando Ortiz ya hizo evaluaciones internas en Colo Colo y tomó decisiones, las cuales las ha dado a conocer de manera pública.

La primera de ellas es que el nuevo capitán del Cacique es Vicente Pizarro, quien portará la jineta mientras que el DT argentino esté a cargo del cuadro blanco.

Además, determinó un nuevo puesto para Arturo Vidal, que pasará a cumplir la función de volante de contención, es decir, será el nuevo eje en el mediocampo de Colo Colo y no jugará “libre” como lo hacía con Jorge Almirón.

Publicidad

Publicidad

¿Qué tienen en común estas dos medidas? Fernando Ortiz da pruebas que ya no contará más con Esteban Pavez, quien era el capitán y el volante más retrasado del conjunto popular.

Esteban Pavez no está en los planes de Fernando Ortiz. Foto: Colo Colo

Es más, en diálogo con ESPN el ex defensa central habló de los jugadores experimentados que tiene en el plantel y se olvidó por completo del Huesi.

Publicidad

Publicidad

“Si un compañero lo puede hacer mejor, tendrá las mismas chances que ellos. Tanto Arturo, Mauricio (Isla), Fer (De Paul) o Emiliano (Amor). La verdad no duele, caer bien o mal. Y soy frontal. Agradecen que sea de esa manera”, sostuvo.

Esteban Pavez pierde terreno en Colo Colo, que en las siete fechas que restan de la Liga de Primera buscará clasificar al menos a la Copa Sudamericana.