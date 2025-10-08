“Muy pocos la tienen”: Fernando Ortiz explica por qué usará a Arturo Vidal en su nuevo puesto

Fernando Ortiz dio una extensa entrevista en ESPN, en la que habló sobre su llegada a Colo Colo. Y contestó claramente sobre uno de los temas que le importan mucho al hincha: el rol de Arturo Vidal.

Muy criticado esta temporada, pues no mostró su mejor versión, el Tano asegura que ahora tendrá un rol más determinado al jugar como volante de contención.

“Hablo con la verdad, no rodeo al jugador para buscarle la vuelta, si hoy viene contento o triste. Respeto sus carreras importantes como jugador, pero diciéndoles la verdad no digo nada malo a nadie“, explicó en primera instancia.

Luego indicó que “si un compañero lo puede hacer mejor, tendrá las mismas chances que ellos. Tanto Arturo, Mauricio (Isla), Fer (De Paul) o Emiliano (Amor). La verdad no duele, cae bien o mal. Y soy frontal. Agradecen que sea de esa manera”.

Ortiz confía en el nuevo puesto en el que usará a Vidal

Vidal le da claridad en la salida

Asegura Ortiz que tiene clarísimo el rol del nuevo Vidal. “El análisis previo a llegar es que lo veía en una posición… traté de decirle donde yo quería que jugara, donde ocupara una posición, que se haga fuerte ahí. Teniendo una competencia leal con sus compañeros”, contó dando a entender que lo observaba muy desordenado en la cancha.

Ahora eso cambiará. “Lo uso de volante central bien fijo”, fue lo que dijo respecto al King, algo que mostró ante Iquique y que dejó muy contento al entrenador de Colo Colo.

“Arturo con su jerarquía, buen pie y visión, más su experiencia, está en una posición donde me da muchísima claridad de juego. Y ahí es donde necesito tener esa pausa que muy pocos la tienen, 100% de frente a la cancha“, sostuvo.

Finalizó ejemplificando lo que hizo en el Monumental ante los Dragones. “Si vieron el partido contra Iquique, no pasaba más del 70% del equipo del frente y tuvo un manejo de balón, a mi gusto, de muy buena manera“, cerró Ortiz.

