Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será un importante desafío que viene por delante. El Cacique choca con Deportes Puerto Montt en un amistoso de intertemporada mientras el torneo está en pausa y alista una novedosa formación.

El equipo de Fernando Ortiz tuvo un entrenamiento este martes antes de tomar el avión rumbo al sur, donde definió la oncena que parará ante los Delfines. En ella no sólo hay sorpresas, sino que también un respaldo a un cuestionado y aparición de caras jóvenes.

El Tano sigue confirmando su postura de darle rodaje a las “fuerzas básicas” y apuesta por varios nombres que nadie tenía en sus planes. Eso, sumado a la inclusión de uno de los jugadores más criticados desde el primer minuto para darle confianza.

Colo Colo renueva su formación para visitar a Puerto Montt

Antes del reinicio de la Liga de Primera, Colo Colo tendrá un último examen en el sur del país. El Cacique visitará a Deportes Puerto Montt en un amistoso donde presentará una formación con una serie de sorpresas.

Fernando Ortiz sorprende con su formación en Colo Colo para el amistoso con Puerto Montt. Foto: Photosport.

Las cosas arrancan con novedades desde el arco. Si bien Fernando De Paul ya parece estar recuperado, no lo arriesgarán. Es así como Eduardo Villanueva será el encargado de proteger la portería alba de los Delfines, según informó el periodista Christopher Brandt en ESPN.

En la defensa habrá dos sorpresas, aunque con una llamando más la atención. Víctor Campos, canterano de 19 años, será el lateral derecho de Colo Colo en una línea de cuatro que completan Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez, que toma el lugar de Erick Wiemberg.

En el mediocampo también hay tremendas novedades. Arturo Vidal se mantiene firme como el volante central y más retrasado para dejar libres a Víctor Felipe Méndez y el juvenil de 18 años Benjamín Pérez.

Finalmente está el ataque, donde Fernando Ortiz cambia a un jugador de posición y le da su respaldo a un cuestionado. Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme, quien era usado como lateral por Jorge Almirón, son los elegidos para ir a buscar los goles del triunfo.

De esta forma, Colo Colo tiene formación confirmada para el amistoso con Deportes Puerto Montt. Esta será con Eduardo Villanueva en el arco; Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en la defensa; Arturo Vidal; Víctor Felipe Méndez y Benjamín Pérez en el mediocampo; Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Deportes Puerto Montt?

Colo Colo ya tiene todo listo para viajar al sur para disputar su amistoso con Deportes Puerto Montt. El Cacique visita a los Delfines este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 horas.

¿Cuándo vuelve Colo Colo a jugar por el torneo?

Tras el amistoso con Deportes Puerto Montt, Colo Colo pondrá la mira en lo que será el reinicio de la Liga de Primera. El próximo domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas el Cacique viaja al norte para visitar al líder Coquimbo Unido.

