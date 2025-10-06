Colo Colo se sigue preparando con todo para lo que será la recta final de la temporada, en la que necesita ganar como sea. Ya sin opciones al título, el Cacique apuesta por una clasificación a copas internacionales por la que este domingo recibió un duro golpe.

Más allá de que sigue dependiendo de sí mismo, el equipo de Fernando Ortiz se estaba encomendando a Audax Italiano. ¿Pero qué tienen que ver los Itálicos en todo esto? Pues jugaban un rol clave con su llave en Copa Chile.

Sin embargo, el elenco de La Florida no pudo sacar la tarea adelante y quedó fuera del certamen tras caer con Huachipato. Una situación que sacude de golpe al Cacique, que ahora no tiene más que ir a ganar sus partidos para asegurar el boleto a Copa Sudamericana o, si se da un milagro, Copa Libertadores.

Audax le complica la clasificación a Colo Colo a copas internacionales

Colo Colo estaba esperanzado en que Audax Italiano le diera una mano en la pelea por las copas internacionales. Los Itálicos han tenido un gran año y estaban con la gran chance de ir a la final de la Copa Chile, lo que era un enorme alivio para el Cacique.

Audax Italiano deja con las ganas a Colo Colo se acortar distancia en la lucha por copas internacionales. Foto: Photosport.

Si es que el elenco de Juan José Ribera lograba avanzar, su cupo a torneos continentales lo podía asegurar por esa vía. Esto haría correr la tabla de posiciones de la Liga de Primera, lo que dejaba al Eterno Campeón entre los clasificados por ahora.

Pero cuando todo debía ser alegría, Huachipato se encargó de cambiar por completo el panorama. Los Acereros lograron imponerse en el CAP por 4 a 2 y así dejar el global 4-3, con lo que se quedaron con el boleto en la definición de la Copa Chile.

Esta noticia sacude por completo a Colo Colo, que ahora tendrá que ganar todos sus partidos para no poner en riesgo una clasificación a copas internacionales. Para colmo, Audax Italiano ya no tiene otra opción que mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones, sumando un rival más a la pelea para el Cacique.

Quedará esperar para ver cómo es que Fernando Ortiz planifica lo que será la recta final. De las siete fechas que quedan, en tres enfrentará a rivales directos mientras que en el resto se verá las caras con clubes complicados con el descenso.

Colo Colo tendrá que dar la pelea en el cierre de la temporada para tratar de asegurar una copa internacional. El Cacique ya no tiene margen de error y mucho menos luego de perder una gran oportunidad por culpa de Audax Italiano.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Antes de volver a la Liga de Primera, Colo Colo tendrá un último amistoso de intertemporada. El Cacique se traslada al sur del país para visitar a Deportes Puerto Montt este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

