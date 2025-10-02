Si bien todavía falta, en Colo Colo ya comienzan a preparar lo que será la próxima temporada. El Cacique espera un 2026 mucho mejor al que ha tenido este año y, para ello, limpiará su plantel.

En las últimas horas se conoció que Mauricio Isla no seguirá en el Eterno Campeón en la campaña que viene, pero no es el único. Y es que además del Huaso, en el Estadio Monumental le arman las maletas a tres jugadores más.

Dos ya tienen claro que tendrán que partir, mientras que hay un caso que deben analizar. Todo esto mientras Fernando Ortiz hace lo posible por lograr una clasificación internacional que le permita seguir al mando del Cacique.

Las tres nuevas salidas que le esperan al Colo Colo de 2026

En Colo Colo entendieron que necesitan renovarse y se preparan para una salida masiva de jugadores. Además de los nombres que interesan en Europa, hay otros que el club sacará para dar un giro a lo que ha sido el triste centenario.

Además de Mauricio Isla, Emiliano Amor y Sebastián Vegas arman las maletas en Colo Colo. A ellos se puede sumar uno más. Foto: Photosport.

Fue el periodista Nicolás Ramírez quien reveló que, además de Mauricio Isla, habrá otros tres que partirán del Estadio Monumental. “Emiliano Amor es probable que no continúe en Colo Colo“, comenzó señalando.

El otro en la lista es uno de los que llegó como refuerzo de emergencia tras la salida de Maximiliano Falcón al Inter Miami. “Sebastián Vegas tendrá que regresar a Monterrey“.

Finalmente está Alexander Oroz quien, al igual que sus compañeros, termina contrato. “Todavía está al margen, uno entendería que no siga a pesar de que cuando ha jugado, ha rendido. Las constantes lesiones ponen en la balanza el análisis“.

Eso sí, este último es quizás el caso con más dudas al respecto. Tiempo atrás se conoció que el club quería retenerlo, por lo menos por un porcentaje del pase, aunque dependerá de las negociaciones para saber si ocurrirá.

Colo Colo se prepara para un éxodo de jugadores al final de la temporada. El Cacique se renueva para el 2026, intentando dejar atrás años de crisis para pasar a una nueva era con caras renovadas.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Antes de armar el plantel, Colo Colo se enfoca en terminar la temporada de la mejor manera posible. El Cacique tendrá un amistoso antes del reinicio del torneo este 8 de octubre cuando enfrente a Deportes Puerto Montt desde las 20:00 horas.

