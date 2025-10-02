Colo Colo busca cerrar de la forma más digna posible este 2025 para el olvido. Pese a las altas expectativas puestas por ser el centenario del club, los albos han estado lejos de cumplir con sus principales objetivos.

Por lo mismo el clasificar a una copa internacional se hace crucial en el equipo de Fernando Ortiz, quien en caso de lograrlo lo más seguro es que lidere al club para la próxima temporada, donde el repunte es casi una obligación.

En ese sentido el armado del plantel será clave, ya no solo en la búsqueda de nuevos refuerzos, sino que también en comenzar a cerrar ciclos. Y ojo, que ya se apunta al primer cortado del entrenador argentino.

El primer cortado de Ortiz en Colo Colo

De acuerdo a información entregada en ADN Radio, es casi un hecho que Mauricio Isla no seguirá en el Popular pensando en la temporada 2026. El Huaso termina contrato ahora en diciembre y lo más seguro es que a sus 37 años no renueve con los albos.

Sin ir más lejos, en el Monumental ya pusieron sus ojos para el puesto de lateral derecho en Jorge Espejo, quien pertenece a Cobreloa y está a préstamo en Audax Italiano. Los itálicos tienen la primera opción de comprar su pase, pero el Cacique puede meterse en la puja por el codiciado jugador.

Cabe recordar que el sueldo de Mauricio Isla bordea los 35 millones de pesos, siendo uno de los más altos en el plantel. Por lo mismo, si adiós alivianará bastante el gasto de la planilla mensual en el Monumental.

Los números de Mauricio Isla en el Cacique

El Huaso ha jugado con los un total de 45 partidos, siendo 29 por la Liga de Primera, 14 por la Copa Libertadores, cinco por Copa Chile y uno por la Supercopa. Suma dos goles y una asistencias en 3.648 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por la Liga de Primera 2025?

El próximo desafío de los albos en el torneo será ante Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas. Este duelo será válido por la fecha 24.

