El jugador de Colo Colo, Javiera Correa, realizó una inesperada confesión cuando señaló en un podcast que rechazó a un gigante sudamericano para elegir a los albos.

En el espacio Picado TV, el jugador argentino comentó que antes de fichar por el Cacique, su desempeño llamó la atención de Boca Juniors, donde hubo conversaciones para su llegada al cuadro xeneize, pero todo cambio.

“Cuando me vine acá estuvimos en conversaciones con Boca, pero no, me decliné por este lado”, expresó en el espacio de conversación.

El motivo que llevó a Correa a fichar por Colo Colo

En el espacio señaló que el promotor de su llegada fue Aníbal Mosa. “Terminó el torneo argentino y fue el primero que me habló, lo que tenía planeado, lo que pensaba sobre mí, sobre la institución y lo que yo podía aportar”.

ver también Javier Correa ve futuro brillante en este juvenil de Colo Colo: “Tiene 19 años y juega como un loco de…”

“Y es muy raro que te llame así un presidente, siempre te llama un técnico o un representante. Cuando me llamó Aníbal a mí me cerró por todos lados y agradecido que confíen en mí y lo arreglamos en dos días“, agregó Correa.

Javier Correa revela llamado de Boca Juniors/ Photosport

Publicidad

Publicidad

En la misma línea revela que la importancia de los albos en el país fue lo que más le llamó la atención. “La magnitud de lo que es Colo Colo, porque me ha tocado ir a distintas ciudades, distintas regiones y es impresionante lo que puedes hacer o modificar a la gente que te va a ver un ratito, una foto, un autógrafo, quedarte dos minutos hablando con alguien y eso no se les va a olvidar más”.

“Eso en otros clubes no pasa, ves a la gente en la cancha o en algún banderazo cuando te van a ver en el hotel antes de un clásico, pero acá en todos lados, todo el tiempo, se encuentra en la calle y la gente se frena en la calle, te saca fotos y es impagable”, señaló el jugador.