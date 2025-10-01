En sus inicios como centrodelantero, Javier Correa estuvo a las órdenes de un entrenador que fue la mano derecha de Marcelo Bielsa. El “9” de Colo Colo daba sus primeros pasos en el plantel profesional de Instituto de Córdoba. Y su carácter le jugó una mala pasada.

“Soy muy impulsivo. En mis inicios me jugó en contra. Nadie me enseñó, me crié en la calle, con mis amigos. En el barrio, te cobras la falta solo. Muchos de los que tuvieron potrero saben de lo que estoy hablando. Al llegar a primera no entendía de jerarquía, uno no sabe lo que se vive”, manifestó Correa en Picado TV.

Prosiguió. “Para mí, siempre tenía que jugar yo, era un atrevido de 16 años. Me fueron enseñando así, con alguna trompada, me comí una trompada inexplicable. Te pegaban porque sí. Era muy contestador”, manifestó el atacante, quien llegó al Cacique desde Estudiantes de La Plata.

Javier Correa lleva 20 goles en Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Un entrenador, Claudio Vivas, me dio una indicación. Y yo lo mandé a la mierda. Tenía 17 años y lo mandé a la mierda. El loco trabajó en selección, con tipos grosos. Nunca le había pasado eso en la vida”, rememoró Correa. Tenía razón: su DT había trabajado con Bielsa en la selección trasandina. También en Atlas de México, Vélez Sarsfield y el Espanyol de Barcelona.

Claudio Vivas dirigió a Sporting Cristal en Perú tiempo después de tener a Correa. (Alexis Lloret/Getty Images).

Entre 2010 y 2011, Vivas fue el director técnico de Instituto de Córdoba, club del que Correa es hincha fanático. Donde sueña con jugar, pero donde también perdió una oportunidad trascendente. “Hizo una reunion con el presidente, estaba mi representante anterior”, contó el cordobés sobre esto.

El castigo de Claudio Vivas, ex mano derecha de Bielsa, a Javier Correa en Instituto

Javier Correa compartió con Claudio Vivas mucho antes que el colaborador de Marcelo Bielsa llegara a la Roja Sub 20. Entre diciembre de 2013 y julio del año siguiente, el argentino estuvo al mando de la selección chilena de aquella categoría.

Al cabo de 23 partidos, se le puso punto final al ciclo de Vivas con un 28,9 por ciento de rendimiento. Mucho antes de eso, el DT había decidido cortar a Correa. “El loco me veía condiciones”, comentó el ariete de los albos en el programa A Veces Hablamos de Fútbol.

Javier Correa en Instituto de Córdoba. (Foto: Captura).

“Me dijo que ‘me parece que así no es’. Le dije ‘qué querés, si todas las cagadas del entrenamiento me echas la culpa a mí, c*liado’. Y él dijo ‘ah, con este no se puede hablar’. Me costó dos años entender un vestuario de primera. Estuve dos años sin saber entender cómo funcionaba. Seguí estando en el plantel de primera, pero no jugaba por mi carácter”, apuntó Javier Correa.

