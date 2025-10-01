Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Campeón de Copa Libertadores le exige a Colo Colo que se refuerce: “Un equipo que tiene nombres”

Pato Yáñez no aguanta más el 2025 de Colo Colo y exige que el Cacique se potencie el próximo año, aunque no clasifique a Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Pato Yáñez pide que Colo Colo se refuerce con urgencia.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTPato Yáñez pide que Colo Colo se refuerce con urgencia.

Colo Colo intenta recuperar un bajo 2025, ahora de la mano de Fernando Ortiz como entrenador. Los albos marchan octavos en la tabla de posiciones, por ahora fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

El Cacique no hizo fichajes a mediados de temporada y se conformó con los refuerzos de principios de año: Sebastián Vegas, Claudio Aquino, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Salomón Rodríguez.

Sin embargo, clasifique o no a torneos internacionales para el 2026, Patricio Yáñez exige que Colo Colo se refuerce de forma competitiva para no repetir un año que debía ser totalmente distinto en medio de los festejos por el centenario.

Colo Colo tiene que potenciarse. Colo Colo, aunque no esté en un torneo internacional, no puede vivir con un equipo que no tenga nombres“, dijo tajante Yáñez en ESPN.

¿Lo logrará Ortiz? Los 21 puntos en disputa para que Colo Colo abroche una copa internacional

ver también

¿Lo logrará Ortiz? Los 21 puntos en disputa para que Colo Colo abroche una copa internacional

Año malo y rendimientos muy bajos

El ex delantero albo sentencia que “es cierto que si llegas a la Libertadores es una cosa y la Sudamericana otra, pero yo creo que por el momento y año que ha vivido Colo Colo, con rendimiento muy bajos, se pueden ir jugador. Hay que planificar“.

Pato Yáñez exige que Colo Colo se refuerce sí o sí.

Pato Yáñez exige que Colo Colo se refuerce sí o sí.

Publicidad

Incluso, otro campeón de Copa Libertadores con el Cacique, Marcelo Barticciotto, concluyó que “el mercado de Colo Colo fue muy bueno este 2025, el tema es que el equipo no rindió“.

En lo próximo, Colo Colo visitará al puntero Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre como visita, por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Sorpresa total: Colo Colo cambia de estadio y deja el Monumental para jugar de local en partido clave

ver también

Sorpresa total: Colo Colo cambia de estadio y deja el Monumental para jugar de local en partido clave

Cabe recordar que los albos vieron la partida de Jorge Almirón como DT, junto al interinato de Hugo González y Luis Pérez mientras se decidía la llegada definitiva de Fernando Ortiz como entrenador.

Publicidad
Lee también
Pato Yáñez destapa el grave problema de la Roja Sub 20
Selección Chilena

Pato Yáñez destapa el grave problema de la Roja Sub 20

Pato Yáñez apunta al culpable del empate de la U: "Tiró todo"
U de Chile

Pato Yáñez apunta al culpable del empate de la U: "Tiró todo"

Pato Yáñez le pega mal a la U pese a la clasificación: "El peor..."
U de Chile

Pato Yáñez le pega mal a la U pese a la clasificación: "El peor..."

Histórico de la Roja pide que Córdova siga en la selección por años
Selección Chilena

Histórico de la Roja pide que Córdova siga en la selección por años

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo