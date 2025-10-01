Colo Colo intenta recuperar un bajo 2025, ahora de la mano de Fernando Ortiz como entrenador. Los albos marchan octavos en la tabla de posiciones, por ahora fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales.

El Cacique no hizo fichajes a mediados de temporada y se conformó con los refuerzos de principios de año: Sebastián Vegas, Claudio Aquino, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Salomón Rodríguez.

Sin embargo, clasifique o no a torneos internacionales para el 2026, Patricio Yáñez exige que Colo Colo se refuerce de forma competitiva para no repetir un año que debía ser totalmente distinto en medio de los festejos por el centenario.

“Colo Colo tiene que potenciarse. Colo Colo, aunque no esté en un torneo internacional, no puede vivir con un equipo que no tenga nombres“, dijo tajante Yáñez en ESPN.

Año malo y rendimientos muy bajos

El ex delantero albo sentencia que “es cierto que si llegas a la Libertadores es una cosa y la Sudamericana otra, pero yo creo que por el momento y año que ha vivido Colo Colo, con rendimiento muy bajos, se pueden ir jugador. Hay que planificar“.

Pato Yáñez exige que Colo Colo se refuerce sí o sí.

Incluso, otro campeón de Copa Libertadores con el Cacique, Marcelo Barticciotto, concluyó que “el mercado de Colo Colo fue muy bueno este 2025, el tema es que el equipo no rindió“.

En lo próximo, Colo Colo visitará al puntero Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre como visita, por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Cabe recordar que los albos vieron la partida de Jorge Almirón como DT, junto al interinato de Hugo González y Luis Pérez mientras se decidía la llegada definitiva de Fernando Ortiz como entrenador.

