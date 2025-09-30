El paso de Salomón Rodríguez por Colo Colo ha estado muy lejos de ser lo que prometía. El delantero llegó como la gran carta de gol del Cacique para el año de su centenario, pero no ha vuelto a celebrar desde febrero.

El ex artillero de Godoy Cruz ha sembrado muchas dudas entre los hinchas, quienes no han dudado en instalarlo como uno de los peores refuerzos del último tiempo. Pero más allá de las críticas, el uruguayo opta por usarlas como motivación.

Así por lo menos lo dejó claro en las últimas horas, donde sorprendió a todos con un mensaje en redes sociales muy particular. Y es que con una canción provocadora a quienes lo cuestionan, dejó claro que no está ni ahí con ellos.

Salomón Rodríguez usa la música para pegarle a sus críticos en Colo Colo

El nivel que ha mostrado Salomón Rodríguez en Colo Colo ha sido tan malo que no pocos piden hasta su salida a fin de año. El delantero ha tenido un rendimiento horrible y las críticas en su contra han ido en aumento.

Pero el uruguayo aprovecha todo esto para motivarse y, de paso, manda a callar a sus detractores. Todo a punta de música en su cuenta de Instagram, compartiendo imágenes de la práctica del Cacique este martes pero con un importante detalle.

Colo Colo realizó una publicación al son de los Red Hot Chilli Peppers. Sin embargo, Salomón Rodríguez la llevó a sus historias en la red social pero con otra canción, mucho más picante.

Al ritmo de Sudao no regalau de Dei V, el artillero escogió la siguiente estrofa. “Este outfit me costó un par de mil (Chi-ching). Yo me jodí por esto, nunca me he gusta’o pedir (Never), ah. Cuando llego me dejo sentir (Ni***). Y ustede’ son guilla’o, e’ que esto e’ suda’o no regala’o, ah (Ah)“.

A esa frase con guiños a surgir en solitario, Salomón Rodríguez agregó una última que es un claro palo. “Yo no quiero que me den na’ en la mano (No, no). Hijo ‘e p***, yo mejor me lo gano (Yeah)“.

Cabe recordar que en el partido ante Deportes Iquique el viernes recién pasado, Fernando Ortiz no le dio minutos al atacante. Esto, incluso sin tener a Javier Correa y haber apostado por Marcos Bolados como su 9.

Salomón Rodríguez todavía tiene que cumplir contrato por los próximos dos años en Colo Colo. Quedará esperar para ver si es que logra una remontada en la recta final y así hacer méritos para quedarse a tener su revancha.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Sin jugar con Deportes Iquique, Salomón Rodríguez ha logrado disputar 23 partidos oficiales en total con Colo Colo. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.036 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez espera tener una nueva posibilidad en Colo Colo en el regreso de la Liga de Primera. El próximo partido del Cacique será su visita a Coquimbo Unido el próximo 19 de octubre desde las 12:30 horas.