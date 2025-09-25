Si hay un jugador que ha estado muy lejos de rendir como se esperaba, ese es Salomón Rodríguez. El delantero llegó a Colo Colo como la gran carta de gol para el año del centenario, pero su desempeño ha sido un desastre.

La situación tiene preocupados a los hinchas y más con los rumores de una cláusula que finalmente se despejaron. Sin embargo, sin Javier Correa a disposición para enfrentar a Deportes Iquique asomaba como titular, lo que generaba críticas.

Pero cuando todo apuntaba a que el uruguayo iría desde el arranque, en la última práctica Fernando Ortiz le dio un golpe casi letal. Y es que pese a que es el reemplazante natural del 9, el DT optará por otros nombres y lo dejarán sin espacio.

Colo Colo le da un golpe crítico a Salomón Rodríguez

En Colo Colo parecen haberse cansado de manera definitiva de Salomón Rodríguez. Por una emergencia tras la lesión de Javier Correa, Fernando Ortiz pudo ver al delantero en la cancha, pero al parecer no es de su gusto.

Salomón Rodríguez pierde todavía más terreno en Colo Colo. Foto: Photosport.

El pobre nivel que mostró ante la U en la Supercopa le dejó en evidencia al DT que el artillero no atraviesa un buen momento. Ante esto, optará por dejarlo sentado en la banca y apostar por otro.

Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Nicolás Ramírez en las pantallas de ESPN. “Salomón Rodríguez pierde terreno para ser titular en la jornada de mañana“, comenzó señalando.

Según explicó el reportero, Fernando Ortiz probó una formación en la que tuvo una dupla en ataque con Marcos Bolados y Lucas Cepeda. Esto deja sin espacio al uruguayo y más considerando otro importante detalle.

Jerall Astudillo, atacante de la cantera alba que subió al primer equipo con el nuevo DT, estará entre los citados. Si llega a ver acción ya es una decisión del estratega, pero con el simple hecho de ir a la banca ya le mete presión al gran fichaje para el 2025.

Salomón Rodríguez vive una verdadera pesadilla en su paso por Colo Colo y ahora, si con Javier Correa afuera, tiene espacio. El delantero tendrá mucho que mejorar si quiere ser opción en un Cacique que necesita figuras y no más problemas.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Previo al duelo con Deportes Iquique, Salomón Rodríguez ha logrado disputar 23 partidos oficiales en total con Colo Colo. En ellos ha anotado 2 goles y no tiene asistencias en los 1.036 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Deportes Iquique?

Salomón Rodríguez tendrá que mirar desde la banca el próximo partido de Colo Colo. El Cacique se pone al día recibiendo a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

