El inicio del proceso de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo no ha estado lejos de los problemas. El DT ha lamentado la baja de varias figuras con las que no ha logrado trabajar como quisiera para salir de la crisis en las que está el Cacique.

Dos de ellas son Javier Correa y Alan Saldivia, titulares que han sido bajas obligadas por temas físicos. El delantero pudo estar en los primeros días pero su lesión en la Supercopa ante la U lo complico, un caso similar al del zaguero, quien incluso debió someterse a cirugía.

Si bien el torneo está en pausa y el club aspira a recuperarlos para el reinicio de la Liga de Primera, ninguno de los dos quiere ceder más terreno. Es por ello que están haciendo todo lo posible por estar a disposición pronto, incluso si eso implica adelantar su vuelta a las canchas.

Javier Correa y Alan Saldivia adelantan trabajo para volver a Colo Colo

Las bajas de Javier Correa y Alan Saldivia han golpeado fuerte a Colo Colo. Más allá de la goleada ante Deportes Iquique, el no contar con ellos en la Supercopa le terminó costando el único título que les quedaba en disputa en el año de su centenario.

Javier Correa y Alan Saldivia quieren volver lo antes posible a Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero ya con el torneo en pausa por el Mundial Sub 20, ambos se enfocan en recuperarse lo antes posible. Tanto, que adelantan trabajo en el Estadio Monumental para ponerse a disposición de Fernando Ortiz.

Así lo dio a conocer el periodista Edson Figueroa en la última edición de DaleAlbo AM. “Ayer en una buena noticia y muestra de compromiso estuvo Javier Correa y Alan Saldivia junto a Wilson Ferrada, kinesiólogo de Colo Colo, trabajando en el Estadio Monumental“, señaló.

El reportero albo no se detuvo ahí y remarcó que “eso es muy positivo porque los dos están lesionados, tratando de adelantar sus procesos y recuperarse lo más pronto posible. No quedarse abajo del barco, porque van jugando otros y puedes perder terreno“.

Este último punto es clave. Marcos Bolados y Jonathan Villagra han sabido aprovechar sus apariciones con el DT y más luego de lo hecho ante Deportes Iquique. Con los próximos amistosos de seguro ambos intentarán ganarse el lugar, lo que preocupa a los lesionados.

Javier Correa y Alan Saldivia se recuperan de sus problemas físicos para estar a disposición en Colo Colo. El Cacique ruega para que tanto el delantero como el defensor puedan estar de vuelta pronto y así ir con todo a pelear en la recta final de la temporada.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Liga de Primera?

Javier Correa y Alan Saldivia harán los posible para estar a disposición en Colo Colo para la vuelta de la Liga de Primera. El 19 de octubre a partir de las 12:30 horas el Cacique visita a Coquimbo Unido.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones

