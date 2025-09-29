Si bien todo era alegría en el Estadio Monumental luego de la goleada a Deportes Iquique, hubo un jugador de Colo Colo que no lo pasó bien. Fernando De Paul no pudo terminar el encuentro y debió abandonar la cancha luego de sufrir problemas físicos que encendieron alarmas en el Cacique.

Cuando el reloj marcaba los 59′ minutos de juego, el Tuto realizó una tremenda intervención, pero no se pudo volver a parar. Un dolor en su rodilla hizo temer lo peor, pero este lunes hubo buenas noticias de parte del propio jugador.

Y es que más allá de la alegría por el debut oficial de Eduardo Villanueva en el arco albo, los hinchas esperaban para saber detalles de la lesión del portero. Y fue tras los estudios en las últimas horas que el nacionalizado chileno dio luces de que está todo bien.

Fernando De Paul calma a Colo Colo luego de sus molestias

La lesión que sufrió Fernando De Paul en Colo Colo tenía muy preocupados a los hinchas. El Tuto se retiró casi sin poder caminar y muchos temían con algún problema en los ligamentos, pero para su suerte, nada de esto ocurrió.

El periodista Nicolás Ramírez reveló en Sportscenter de ESPN que no presentó nada de gravedad. “El portero se realizó los exámenes médicos, estuvo en Argentina y hoy se realizó los exámenes. Se descarta lesión en la rodilla, eso es importante“.

Pero la buena noticia la dio el propio Fernando De Paul a los medios que llegaron a verlo a la clínica. “Nos comentaba que a lo largo del fin de semana se encontraba de mejor manera, se despreocupaba de la lesión grave que se pensaba el viernes y pasa a ser una lesión muscular“, remarcó el reportero albo.

En esa misma línea, Nicolás Ramírez avisó que no debería haber problemas para que el guardameta llegue al reinicio del torneo. “Lo más probable es que no habrá inconvenientes para que esté ante Coquimbo“.

De esta forma, quedará esperar por el parte médico oficial para conocer qué fue lo que le pasó al guardameta. No tener un problema en la rodilla es un enorme respiro para el Eterno Campeón, ya que de perderlo por mucho tiempo se vería obligado a enfrentar la recta final de la temporada con un juvenil en ese puesto.

Fernando De Paul le da un enorme respiro a Colo Colo y ruega para que los exámenes sean lo mejor posible. Ya su evolución ha sido buena, pero el Tuto está atento a lo que digan los estudios para comenzar con su recuperación.

¿Cuáles son los números de Fernando De Paul esta temporada?

Con su actuación ante Deportes Iquique, Fernando De Paul llegó a los 21 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha dejado su arco en cero en 9 ocasiones y ha recibido 24 goles en los 1.861 minutos que acumula bajo los tres palos albos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando De Paul espera recuperarse lo antes posible para ser opción para el próximo desafío de Colo Colo. A la espera de confirmar amistosos, el Cacique se prepara para enfrentar a Coquimbo Unido el 19 de octubre con horario por definir.

