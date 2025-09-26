Colo Colo vivió un desafortunado momento ante Deportes Iquique, donde Fernando de Paul sufrió una lesión y tuvo que debutar de forma profesional Eduardo Villanueva.

Fernando Ortiz vive su estreno como entrenador de los Albos en el Estadio Monumental y lo hizo con presión. Ya sin la posibilidad de ser campeón, en Macul se aferran a la posibilidad de clasificar a alguna copa internacional, por lo que derrotar a los Dragones Celestes era clave.

La lesión de Fernando de Paul

Colo Colo vencía a Deportes Iquique por 1-0 con gol de Marcos Bolados. En la segunda parte, los dirigidos por Fernando “Nano” Díaz intentaban acercarse a la portería alba. Sin lograr generar peligro, recurrieron al remate de media distancia.

ver también Colo Colo golea al colista Deporte Iquique en el debut de Fernando Ortiz por la Liga de Primera

A los 55 minutos, César González sacó un peligroso remate que obligó a Fernando de Paul a exigirse al máximo. El ex arquero de Universidad de Chile estuvo notable para manotear a mano cambiada hacia el córner. Sin embargo, la jugada tuvo consecuencias.

En la caída, De Paul se golpeó su rodilla izquierda y rápidamente acusó gestos de dolor. Tras recibir la atención médica, finalmente el cuerpo técnico decidió sacar al arquero. El Tuto salió con evidente molestia y llegó cojeando al banco de Colo Colo.

En el reemplazo de Fernando de Paul, Eduardo Villanueva tuvo que ingresar y de esta manera, hizo su debut en el profesionalismo. El joven de 20 años solo había disputado los duelos amistosos ante Valladolid, pero ahora tuvo su primera vez por los puntos.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Villanueva terminó con su arco en cero. Imagen: Photosport

Como anécdota, Iquique tuvo un penal ante Villanueva y Edson Puch la picó. Sin embargo, la pelota dio en el travesaño y como el rebote le quedó a Comando, la jugada terminó siendo invalidada. De esta manera, el joven arquero de Colo Colo debutó con goleada por 4-0 y hasta con suerte. Qué mejor.