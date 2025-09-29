Tras un tapadón que impidió el empate parcial de Deportes Iquique, Fernando de Paul alertó a todo el mundo en el partido que finalmente ganó Colo Colo. El meta salió lesionado y con visibles muestras de dolor en camilla.

Tras ser reemplazado por Eduardo Villanueva, el Tuto se quedó en la banca inmóvil junto a un hielo en la zona afectada de sus muslo. Y si durante el fin de semana no hubo noticias, este lunes salió algo de humo blanco en Macul.

El meta debió esperar hasta el inicio de semana para requerir atención médica especializada y saber el diagnóstico de su lesión. Esto, teniendo en cuenta que habrá tres semanas de para por el Mundial Sub 20.

Lo último que se supo de Fernando de Paul

Este lunes, Fernando de Paul dio el primer paso para saber la gravedad de su lesión que lo sacó del último partido en Colo Colo. Se espera que en las próximas horas haya oficialización de su situación.

“Fernando De Paul está en exámenes médicos. El arquero de Colo Colo presenta una lesión muscular en uno de sus gemelos”, informó durante esta mañana el periodista Rodrigo Gómez, que cubre al Cacique.

El elenco Popular no se ha pronunciado con un parte médico tras el partido del viernes pasado, donde están alertas a la evolución del Tuto, teniendo en cuenta que solo cuentan con Eduardo Villanueva con algo de minutos de experiencia.

El próximo duelo de Colo Colo será ante Coquimbo Unido, pactado para el fin de semana del 19 de octubre. Aún no hay programación con día y hora oficial para el partido a jugarse en tierra pirata.

