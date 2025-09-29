Colo Colo se puso al día en la Liga de Primera y consiguió un triunfo de oro para seguir soñando con copas internacionales. El Cacique venció por 4 a 0 a Deportes Iquique para presionar en la parte alta de cara a la recta final.

Pero más allá de lo hecho en el Estadio Monumental, lo cierto es que los pupilos de Fernando Ortiz no dependen de sí mismos. El Eterno Campeón necesita una mano de sus rivales y este lunes 29 de septiembre habrá un partido clave desde las 19:00 horas cuando Audax Italiano y Huachipato se vean las caras en la Copa Chile.

Itálicos y Acereros se enfrentan en la ida por las semifinales del certamen, un duelo que el Cacique seguirá muy atento. ¿La razón? La clasificación a torneos continentales gracias a que la lista puede correr si a los Tanos les va bien.

Colo Colo alienta a Audax Italiano para seguir soñando con copas internacionales

Este lunes y sin jugar, Colo Colo puede dar un paso clave en su lucha por alcanzar un torneo internacional para la próxima temporada. El Cacique seguirá muy atento el choque entre Audax Italiano y Huachipato, ya que puede darle una mano en su objetivo.

Audax Italiano puede salvarle el año a Colo Colo. Foto: Photosport.

El motivo es simple y tiene que ver con la lista de clasificados. Los Itálicos hoy marchan en el tercer lugar de la Liga de Primera y estarían asegurando el tercer cupo. Si avanzan a la final de la Copa Chile, una situación que si se mantiene, dejaría vacante el lugar que da el segundo principal certamen de nuestro país.

Esto dejaría su lugar al subcampeón, el que saldrá de la llave de Deportes Limache y Deportes La Serena. No obstante, estos dos equipos están complicados con el descenso por lo que si llegan a perder la categoría, da lo mismo lo que pase, no pueden participar a nivel internacional por reglamento de Conmebol.

Es ahí donde Colo Colo quiere meterse a la discusión del cupo. En caso de que Audax Italiano sea campeón o que Tomateros o Papayeros desciendan, la clasificación quedará para el que viene mejor posicionado en la tabla, lo que correría las clasificaciones, especialmente con la Copa Sudamericana.

De ocurrir esto, los boletos para dicho certamen pasarán del cuarto al séptimo a ir desde el quinto al octavo, el puesto que ocupa hoy el Eterno Campeón. Una calculadora algo complicada, pero que de darse, le aseguraría competencia internacional.

Colo Colo seguirá muy atento lo que pase con la llave entre Audax Italiano y Huachipato. El Cacique puede dar un paso más rumbo a la Copa Sudamericana o incluso Copa Libertadores si es que logra una remontada de aquellas.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Audax Italiano, Colo Colo debe seguir trabajando para salir de su crisis en la recta final de la temporada. El Cacique volverá a la acción el próximo 19 de octubre cuando visite al líder Coquimbo Unido con horario por definir.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025

