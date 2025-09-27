La llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo fue con un aumento en las cargas de trabajo. A diferencia de lo que estaba pasando con Jorge Almirón, el Tano ha tenido largas jornadas de entrenamientos y le está sacando el jugo al plantel.

Tanto, que ni con ganar y sumar su primer triunfo al mando del Cacique hay tiempo para relajos. Luego de la aplastante goleada por 4 a 0 ante Deportes Iquique, el DT sorprendió con más trabajos para algunos de sus jugadores.

En las últimas horas se conocieron imágenes de figuras albas que se quedaron entrenando en la cancha principal del Estadio Monumental. Un reflejo de que los quiere al máximo de su nivel y físicamente activos a todos sus jugadores.

Fernando Ortiz deja trabajando a Colo Colo luego del triunfo ante Iquique

Fernando Ortiz llegó a exigirle mucho al plantel de Colo Colo si es que quieren salir de su crisis. El DT cambió las formas de trabajo y no hay descanso ni después de los partidos.

Fernando Ortiz está exigiendo al máximo a los jugadores de Colo Colo. Foto: Photosport.

Este viernes el Cacique derrotó a Deportes Iquique por 4 a 0 mostrando una versión mucho mejor a la del último tiempo. Pero esto no dejó conforme al Tano, quien fue más allá y puso a entrenar a sus pupilos.

TNT Sports reveló un video luego de lo ocurrido ante los Dragones Celestes en el que se ve a algunas figuras corriendo en la cancha del Estadio Monumental. Fernando Ortiz mantuvo a los jugadores que no sumaron o vieron pocos minutos trabajando para que así todos se fueran a sus casas exigidos.

El registro ha sacado aplausos entre los hinchas, donde destacan el cambio que ha marcado el DT en comparación con Jorge Almirón. El anterior entrenador apenas estaba una hora en la Ruca y luego mandaba a descansar a sus jugadores.

La mano dura del Tano se está haciendo sentir y ya está teniendo efectos. Ante Deportes Iquique hubo un despliegue mucho mayor y un alza considerable tanto en el juego como en lo físico.

Colo Colo ahora aprovechará la pausa de la Liga de Primera por el Mundial Sub 20 buscando encontrar su mejor forma para el reinicio. El Cacique quiere dar un golpe en la recta final y así poder asegurar una copa internacional después de un año para el olvido.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Fernando Ortiz consiguió su primer triunfo al mando de Colo Colo y ahora pone la mira en un tremendo desafío que tiene por delante. A la espera de confirmar amistosos, el Cacique volverá a la cancha el 19 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido con horario por definir.

